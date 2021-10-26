麥當勞店員突收名片！女愣：魷魚遊戲嗎 一看職業敬禮了
南韓影集《魷魚遊戲》在上月中旬上映之後，全球大爆紅，橫掃90個國家排行榜第一名，也引起不少話題，而在劇中，最經典的橋段，絕對是由孔劉所飾演的特務員，將參加遊戲的名片遞給男主成奇勳這一幕，也引發不少人爭相模仿。而近日，就有網友分享自己在麥當勞工作，也被突然給予名片，結果仔細一看職業讓她當場愣住，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 16:42:42
原PO在「Dcard」貼文指出「今天在麥當勞上班的時候，站在得來速二窗，像平常一樣將餐點遞給客人，結果客人拿完餐後我準備關窗戶，突然男客人掏出一張名片表示『如果想換工作的話，可以找我喔！」。
「當下拿到名片，真的是中魷魚遊戲的毒，覺得自己好像真的要去參加，這位客人怎麼知道我很缺錢啦！」只見貼出的照片，原來，該名男客是一名知名葬儀社的經理，這也讓原PO疑問「這種工作發名片有人真的會去嗎？這工作真不是人人能做，我很尊敬做這個工作的人呢！」
貼文一出，網友紛紛回應「看來黃經理非常看好你」、「怎麼會在這時發名片啊」、「好好笑，而且這間很大間欸」；結果沒想到卻釣出不少過來人透露「黃經理只有專業，感謝上次幫忙海大朋友的後事」、「有幾個朋友因交通事故過世，喪禮過程都是委託黃經理辦理，只能說他滿專業的」，而黃經理本人隨後也出現在留言區開玩笑道「我是本人，剛剛聽朋友說才知道被發在Dcard，那有打算更改行業嗎？」笑翻不少網友。（編輯：張嘉哲）