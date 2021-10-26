阿嬤求買好市多「像輪胎那個」！她找到本尊愣：回不去了
美式大賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，因其價格優惠且商品多樣，吸引不少顧客前往消費。不過，就有一名女網友準備到賣場採購時，阿嬤拜託她幫忙買「長得像輪胎的那個」，讓她一聽十分困惑，但當她找到商品本尊後，不禁直喊「還真的有像！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 15:04:30
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己準備到好市多採購前，先詢問了家中的阿嬤有什麼需求，沒想到阿嬤立馬以台語回應「你去幫我買黑勒....輪胎！」讓原PO一聽不解「蛤？？？阿嬤你有車喔？」
阿嬤再度解釋「毋是啦！你上次買的那一大鍋，酸酸的那個啊！」這才讓原PO驚覺，原來阿嬤所指的是「酸菜白肉鍋」！而阿嬤明白她了解後，也搞笑表示「丟啦！長得像輪胎的那個」，讓她不禁傻眼直呼「我站在冷藏櫃前不禁笑出來，這外型....還真的有像！」
貼文曝光後，至今已有超過2千多人按讚，不少網友也笑翻直言「不知道跟店員說阿嬤的需求，會不會真的帶我去看輪胎」、「請洽好市多輪胎中心XD」、「阿嬤超有梗」、「兩個願望在好市多一次滿足」、「想吃輪胎」、「覺得反過來看比較像，回不去了」。（編輯：陳雅雲）