基捷路線脫鉤台鐵　王國材：服務新發展地區

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對此，王國材表示，原先規畫的輕軌速度只有時速30幾公里，速度太慢，經專業評估，決定升級為有專用路權的中運量捷運，改變路線主要是考慮可以服務基隆市及新北市都市計畫新發展地區，包括基隆的北五堵、六堵、七堵、百福、新北的保長坑等。
王國材也在專訪中盛讚新北市長侯友宜有心地方建設，提出基隆捷運在汐止區公所與民生汐止線的尾端，也就是東湖-汐止區公所段的汐東線整合，因台北市對民汐線興建案一直拖，而汐東線新北市可主導，所以交通部也希望基隆捷運由新北市政府興建及營運。
對於柯文哲的「騙局」指稱，王國材透露，去年10月，交通部舉行4首長會議，包括柯文哲、侯友宜、基隆市長林佑昌及當時的交通部長林佳龍都取得多項共識，包括基隆輕軌升級捷運、第1階段先做八堵到南港、基隆捷運與民汐線的東湖至汐止區公所段整合、以地下化方式進入台北市並延伸南港車站等。
王國材認為，若基隆捷運要等八堵基隆路線確定再啟動，又會拖太久，才會分兩階段執行。
至於八堵到基隆路段，王國材也澄清，不是不做，而是等一段時間再規劃，因基隆多山，捷運從八堵進入基隆一定要用到台鐵的路權，原本是要取消台鐵、建捷運，但目前當地很多民眾希望保留台鐵，所以暫時只到八堵，並研議規畫在八堵做轉運站，希望能同月台轉乘台鐵與捷運，等將來基隆市民體會到捷運的優點，民意認為捷運可進去時，就會進去。
王國材指出，基隆每天約有15萬人到台北，公共運具使用效率高，代表有需求，學者是從成本效益分析，政府主要考量基本民生，而非投資效益，而未來站區的土地開發，也可回饋挹注財務，例如汐止保長坑站現在是貨櫃場，新北市政也有開發計畫。