為何台灣沒人敢開鹹酥雞吃到飽？眾曝主因狂搖頭：太尷尬

鹹酥雞可說是台灣國民宵夜，是許多老饕在夜晚嘴饞時的果腹首選，近日就有一名網友好奇，若台灣開一間鹹酥雞吃到飽，不曉得顧客會花多少錢光顧，貼文一出，雖然價錢範圍都落在2、300元，不過多數網友還是直接點出致命傷：「鹹酥雞吃到飽會很膩吧！」





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該名網友昨（25）日在PTT貼文，他以「鹹酥雞吃到飽多少價位你能接受？」為題，表示若在台灣開一家鹹酥雞吃到飽，規則是和火鍋一樣用單點方式叫餐，吃完才能繼續加點，並限時一小時半，想知道多少價位會有人願意買單，「你最多願意花多少去吃？」





▲多數網友都認為，鹹酥雞吃到飽很容易感覺到膩。（示意圖／記者郭佩蓉攝）

貼文一出，網友們紛紛留言，「超過300我寧願買路邊攤」、「一個人299差不多」、「吃一小時就很撐，大概299可以」、「炸物平常200就差不多了吧」、「極限就399了」、「399最多了吧」、「我花150就吃很飽了，不用399吃到飽」、「頂多299」、「最多249元吧」。





不過，多數網友都坦言無法接受，「之前點個200就覺得膩了」、「單點炸200我就極限了」、「鹹酥雞吃到飽會很膩吧」、「平常吃超過200就開始膩了」、「吃太多很膩」、「吃過一次炸物吃到飽的，一次就夠了」、「50元就膩了，吃那麼多幹嘛，想得高血壓嗎」。（編輯：賴禹妡）



