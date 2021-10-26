木星順行好運翻倍！5星座擺脫逆行　這一位好運到年底

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過去幾個月處女座的職場生活受到逆行木星的影響，你也許歷經內部輪調卻不適應、與同事之間有嫌隙、緊湊的工作行程壓得你喘不過氣，連帶影響到你的健康，身體與心理不斷惡性循環。所幸，順行的木星讓你在工作時，有如神助一般的莫名就順利起來，工作之余甚至還有空閒的時間與同事喝喝下午茶，一舉消彌先前的不愉快，你的職場生活開始變得輕鬆愉快，心理承受的壓力也減少了，身體也跟著輕盈暢快。把握到年底前的這波好運，用來拓展工作上的技能、結識更多事業上的人脈，並且預約健康檢查對你的身體負責，不可拖拉！
第四名雙魚座－小人遠離，咸魚翻身
雙魚座的玄秘宮有順行的土、木能量啓動，加乘滿月落在財帛宮的力量，為你的生活、職場、財運帶來轉機與好運。曾經遭小人中傷、背黑鍋卻啞巴吃黃連的無力感，終於要離你而去。過往曾經被算在你頭上的職場過失，有貴人為你翻案洗刷冤屈、還你清白，你心中的鬱悶開始煙消雲散。吉星木星的順行能量帶來失復的名聲之外，更帶來能讓你發揮長處的項目，升職加薪的日子離你不遠了。生活中的煩心瑣事不但能按部就班的解決，也因此開發一些新技能，讓你不愁沒有一技之長傍身。到年底前，你無論是在生活或是工作方面都會有貴人相挺，多留意經常出沒在你身邊的朋友，如果是異性朋友更要把握，可別讓助你富貴的桃花溜走。
第三名天秤座－告別情傷，感情順利
天秤座的戀愛宮迎來順行木星對你眷顧，加上前些天的滿月落在關係宮位，你的愛情會撥雲見日，感情逐步回到正軌。有伴的你，脫離前陣子的不順心，感情，感情從低迷走向順利穩定，有機會讓彼此更加親密，甚至進入論及婚嫁的階段，趁著年底前訂下彼此，走向圓滿人生。單身的你，告別上一段情傷所帶來的陰影，很容易開啓一段新的戀情，你可能會遇到和你三觀契合，特別是感情觀特別ㄧ致的對象，兩人相處起來輕鬆自在又不缺乏戀愛的火花，羨煞旁人。在年底前幸運之神都會守護你的愛情，在感情中該花時間經營的、往前推進到下一步的、甚至是斷捨離迎接新戀情的，都請保持勇氣即知即行。
第二名摩羯座－財運暢通，心想事成
擺脫逆行冥王星、土星、木星夾擊的摩羯座，順行木星點亮你的財帛宮，過去你可能面臨資金套牢、負債不斷、入不敷出的苦日子，現在你終於能熬出頭了。或許會有久未聯絡的朋友向你歸還欠款、儲蓄已久的定存到期解封、積灰己久的樓盤高價賣出，讓你得以還清債務，享受無債一身輕的輕鬆感受。這段時間也會有不少的賺錢機會找上你，記得張大眼睛看清楚其中的利弊得失，你就能享受賺錢的樂趣。到年底前你的財運都會一路暢通，就連買張彩票都能中獎，遇到需要捐款幫助的公益事項，可別吝於伸出援手，讓你的財富能量流動出去，有一天會以加倍的方式流回向你的。
第一名水瓶座－ 脫胎換骨 宛若新生
過去逆行的木星在水瓶座的命宮碾壓，帶來各種不順心。如今，順行木星的幸運能量將充滿你的生活周遭，先前各種烏煙瘴氣的倒霉事都會離你而去，你不但能迎來爆棚的正能量，甚至久未聯繫的友人出現為你助力，讓你生活瑣碎的大小事、感情關係、職場人際、卡關的工作項目都能得到解決，做起什麼事都得心應手、順風順水，就連財運也由黑翻紅。一直到年底前，你都能得到木星好運的庇護，在此時期，你的行動力也特別高，若你還有什麼尚未達成的心願或計劃，盡快動手去執行吧！（編輯：鍾怡婷）
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