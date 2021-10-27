NOW早報／米砂砸百萬拍AV版《魷魚遊戲》！韓國網友全愣

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米砂日前就在Youtube頻道釋出AV版《魷魚遊戲》的拍攝花絮，其場景以劇中第二關卡戳椪糖為主，不僅砸重金購入多樣遊樂器材，也將地板鋪滿紅土，讓米砂也笑說「這裡每一個東西都是錢」；而在椪糖部份也不隨便，實際製作椪糖並在上頭印上特別符號，還原度極高；除此之外，遊戲也加入第一關的一二三木頭人，顯見是有劇情鋪陳。
而操作此部作品的導言梅梅也透露「這部AV戲劇片也是目前自己拍過最大的成人片，這次的拍攝也動用了許多組別，包括美術組、服設組、燈光組、製片組等等，其實已經到達戲劇的規格，雖然是小戲劇，但已經是AV界的重大突破」。
而花絮曝光後，也被南韓媒體報導，不少南韓網友紛紛回應「怎麼是台灣先推！竟然不是日本」、「比較令我好奇的是，台灣搶在日本前面拍這版本」、「米砂的片是要在哪看？想要支持」；不過也有人表示「還是比較期待日本版，看花絮覺得有些陽春」、「台灣現在也要跟日本競爭這行業嗎？但覺得日本還是專精一些」。
今日天氣／西半部好天氣！ 北、東半部有雨 早晚氣溫稍涼
中央氣象局預報，今（27）日台灣附近仍為東北風環境，降雨範圍主要在基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北地區偶爾也有零星短暫雨。其他地方多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨；溫度方面，清晨低溫在南部約23、24度，其他地區約21、22度。高溫方面，桃園以北及宜蘭、花蓮約24至26度，其他地方約27至30度。
國旅券第三輪抽籤號碼出爐！領券、使用方法看這裡
為了振興國內消費，行政院推出五倍券政策之餘，八大部會也寄出加碼好康，交通部觀光局規劃了240萬份的千元國旅券，也即將邁入第三輪開獎，《NOWnews今日新聞》特別整理相關抽籤、領券懶人包，提醒幸運中籤的民眾要把握好康。
最新第三輪（10/26抽籤、10/29開始領券）中籤號碼：
44、34、09、55、35、041
國旅券抽籤日：
從10月12日起每周二上午抽籤，連續四周共計發出240萬份，中籤者當日下午5點會收到手機簡訊通知，可以在收到簡訊3天後到國旅券平台領券。
國旅券怎麼領：
中籤者到「國旅券平台」輸入「手機號碼」+「身分證」或「居留證」末4碼登入後，即可領取國旅券QR Code代碼。
國旅券使用期限：
2021年（民國110年）11月1日（一）開始使用，至2022年（民國111年）4月30日（六）23時59分為止。
國旅券怎麼用：
民眾可以選擇「實體店家現場消費」或「線上商家結帳抵用」。實體店家消費：臨櫃出示QR Code，並告知中籤者「身分證、居留證末四碼」，就可以使用了。線上商家消費：按照商家平台結帳指引，輸入「國旅券票號代碼」和「身分證、居留證末四碼」後，即可線上抵用。
最後要提醒民眾，國旅券使用上還是有些注意事項，像是可以「非中籤者本人」使用，結帳前出示QR Code後，記得要再輸入「中籤者身分證、居留證末四碼」。而且國旅券限定折抵一次、不找零，但是單筆消費可以一次抵用多張國旅券。
金宣虎前女友被爆「外遇3男」 前夫親睹嘿咻偷腥片怒離
在韓劇《海岸村恰恰恰》演出男主角「洪班長」的金宣虎，被爆逼前女友崔英雅墮胎，不過昨（26）日一早韓媒《Dispatch》出面替金宣虎喊冤，列出爆料者崔英雅的12點罪狀。隨後娛樂記者、YouTuber李鎮浩下午也開直播，公開疑似是崔英雅前夫的錄音檔，內容提到前夫透露與崔英雅離婚原因，也爆出女方在3周內帶了3名男人回家發生性關係，且自己手上還握有偷腥影片。
李鎮浩下午在Podcast節目上曝光一支錄音檔，內容是崔英雅前夫在節目上的對話，對方向他表示當時離開與崔英雅一起住的房子後，房子就被女方佔據，而有次回去拿行李時，就發現家中裝了監視器，更誇張的是，他把硬碟帶走後，就發現崔英雅在2人分開不到1個月，在3周內帶了3名男人回家發生性行為，透露女方偷腥的對象其中2個是牛郎，另一位則是年紀很大的「糖果爸爸」（金主），更說後來才發現她在婚前就有被金主包養。
據了解，崔英雅一直都不想與前夫分開，是直到前夫直接在法庭上公開她的偷腥片，2人才順利離婚，前夫也爆料女方父親曾向他借1.7億韓元，還為了不想再看到崔英雅，答應簽下了巨額離婚協議，而結束訴訟那天連與她搭同一台電梯都不願意。從曝光的錄音檔中可以得知，崔英雅前夫痛批女方私生活不檢點、擅長裝可憐，甚至在2人離婚後派人跟蹤他，直言崔英雅根本就是瘋子。
日職／大王打擊百分百！王柏融連2席敲安
日職火腿隊昨（26）日再度迎戰西武獅，也是兩隊本季最終對決，台灣好手「大王」王柏融與「得點圈之鬼」吳念庭都雙雙先發出賽，王柏融不但首打席就敲安，第二打席也順利擊出右外野安打，打擊率上升到2成34。
王柏融本季已經累積9轟，只要再一發全壘打，就可以追平近藤健介，完成單季10轟的里程碑。
王柏融2局下面對與座海人就先敲出中外野安打上壘，4局下面對與座，他又擊出右外野安打，再度幫球隊形成一、三壘有人局面的好機會。
可惜火腿渡邊諒擊出一壘界外飛球出局，無法幫助球隊順利取得領先，兩隊目前以0:0平手。
全聯10年前根本不夯！他愣：怎變成霸主 2理由婆媽認了
全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地，近日，全聯更是宣布將併購量販店大潤發，小吃大的消息讓各界感到震驚。近日，就有網友討論「全聯能夠達到這樣的規模到底是靠什麼？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「如果10年前，你跟我說全聯會把大潤發併掉，我絕對不信，全聯以前到現在，一直都是小型超市定位，不論是生鮮雜貨還是其他都不算出色，當時能把松青買下來就很驚訝了，現在還準備要把大賣場買下來，全聯能發展到這地步，靠的到底是什麼？」
貼文一出，網友紛紛回應「店海戰術+廣告」、「廣告是真的蠻強的....但東西真的不便宜」、「一開始全聯店真的很少，後面三五公里就一間」、「我老實講，真的是全聯先生的廣告....」、「全聯先生的廣告國民性太強了，不爆紅都難」、「宣傳夠好，全聯先生把知名度打起來」。
不過，也有網友表示「早期是真的便宜+廣告，現在越來越貴了」、「以前全聯主打便宜又有全聯先生廣告，要是還是以低價行銷，現在很多超市都會不在了，只是現在東西越賣越貴」、「雖然東西不是最便宜，但真的算會行銷，從廣告、拓點位置都能看出，不過東西有些真的太貴，只能說只有便利而已」。（編輯：郭佩蓉）