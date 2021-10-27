富二代比一般人努力？他曝「神比喻」反酸　網淚推：中肯

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對此，就有一名網友回文反酸，表示他其實不認同「富二代其實大多比一般人努力」這句話，但他並不是在說暴發戶，而是那些會讓你認為他真的很努力的富二代，「他可能真的很努力，但那是因為他的努力，他看得到方向，所以他願意努力」。
他接著比喻，像是「富二代很努力的去創業，因為他知道失敗的時候，爸爸會幫他扛」、「富二代很努力在準備研究所或是國外大學，是因為他知道這段期間的生活費，爸爸會有，爸爸給」、「富二代很努力的研究投資，是因為他知道賠完的時候，爸爸會再資助他」。
他說，如果今天換作是一般家庭的小孩，創業？不敢，怕等等就負債個兩三百萬；準備升學？我很努力，但因為還要打工，我爸媽大學畢業就叫我快滾去工作，才不給我錢勒，所以要自己賺；投資？哪敢亂開槓桿或當沖期貨等，只敢做定期定額、存股投資，就會被笑笨，「就像你會覺得創業的人是苦過來的，但你不會覺得打三份工的打工仔特努力，只能說時間成本機會成本不同」。
貼文一出，掀起熱議，「所以才有人說世界上最絕望的事，是比你聰明比你有錢的人比你還更努力」、「富二代光房地產就夠活了」、「沒有後顧之憂就有差了」、「這篇說得很中肯啊」、「這篇沒錯，環境跟背景遠比個人努力重要得多」、「你說創業跟投資的部分我覺得認同」、「這篇文章說的蠻有道理的啊，創業？升學？投資？對我們這種一般死老百姓來說好了，既使能力再好身負先天給的天才腦袋也一樣，面對資本市場就是戰戰兢兢隨時都要賠上一生的情況」。
但也有網友認為，「認識富九代以上的地方仕紳家族，是真的比一般人努力，從小不能看電視，家裡一堆企業家不然就醫師」、「他們雖然資源多，轉念一想，如果今天我沒資源沒靠山，還是靠自己的努力跟計畫出國唸書、創業，即使沒有辦法讀跟他們一樣好的學校或一樣的公司規模，但實際上靠自己努力來的還是比這些人強上太多。如果想要跟他們一樣又沒有一樣背景只能比他們努力百倍，但真的做到了之後就會是他們用崇拜的目光看你了...」。（編輯：郭佩蓉）