麥當勞「全新點法」曝光！女一用秒愛上 客認了：太方便
知名連鎖速食品牌「麥當勞」因旗下商品十分多樣，各式美食總是深受大小朋友喜愛。對此，就有名女網友指出，自己第一次使用麥當勞的自助點餐機，立馬發現其隱藏優勢，讓她大讚「覺得不錯！」而引起眾人熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 11:29:41
原PO於PTT WomenTalk板上指出，認為麥當勞的自助點餐機還算不錯用，「可以自己輸入點餐很方便，用過覺得效率不錯」。她透露，以往都會向店員直接點取「外帶麥香魚餐配薯條可樂」，但她透露店員仍會再度詢問配餐、飲料、外帶等問題，「我知道他們應該是有SOP啦所以也是會配合，但就是如果是這樣的話，我還是自己按機器比較有效率一點」。
貼文曝光後，就引來不少人認同留言，「超愛自助點餐機，不用講話」、「我下班不想講話會去使用QQ」、「超愛用自助點餐機，可以慢慢挑，很方便」、「超好用，不然每次櫃檯都超多人，都等超久」、「除了不能用甜心卡這點以外我也覺得蠻好用的」、「好用+1，軟體反應過慢是缺點」、「我覺得不錯用，可以慢慢想、慢慢點」。
但也有網友搖頭坦言，「點餐機很不適合台灣==，長輩不會用，教了也要摸很久」、「因為點餐機去麥當勞都大排長龍，點個東西都要過超過一秒才有反應，都2021年了」、「很方便啊！但是活動的振興餐好像不會出現在上面」、「用點餐機時，用點點卡也不好用......」。（編輯：陳雅雲）