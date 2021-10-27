生活中啥品牌「用過回不去」？眾答案一面倒：完全沒得比
一般人在日常生活中使用的物品相當多樣，而每樣東西在市場上皆有眾多品牌彼此競爭。對此，就有女網友好奇詢問「第一次覺得用到好東西的品牌是什麼？」指出有些品牌雖然價格昂貴，但好品質會讓人一用回不去！問題一出，便引來眾人分享心目中的愛牌。
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 11:55:27｜2021-10-27 12:22:31
原PO於PTT WomenTalk版上指出，很多人剛出社會存款不多，可能會先使用較便宜的商品，甚至是次級品或仿冒品，「當開始有錢的時候，就覺得原來之前自己都用得很差，例如化妝品、保養品，用下去才知道有些東西貴都有他的理由，然後就再也回不去了」，這便讓她好奇詢問「想問有讓自己覺得用到更好的品牌是什麼呢？」
問題曝光後，其中最多人點名「蘋果（APPLE）」的3C產品，直言「apple+1，流暢度根本沒得比」、「apple無誤」、「iPhone5，人生第一筆打工費買的人生第一部手機」、「iPhone，出社會後換成蘋果，就再也回不去了」、「iPhone 7+，前面各大牌手機用一輪丟了也不心疼」、「iPhone 跟AirPod」。
不過除了蘋果產品外，眾人也一一列出其他愛用品牌，「萬寶龍鋼筆，借我舅舅的來用，筆尖寫起來就是跟我便宜鋼筆不同」、「Shoei，原本覺得啊不就安全帽，試戴真的有感」、「原本都用開架粉底液，後來買了一罐雅詩蘭黛之後就回去了」、「Panasonic吹風機，驚為天人，狠甩百元吹風機好幾條街」、「珠寶吧？有點回不去以前亂買便宜飾品的時候了」。（編輯：陳雅雲）