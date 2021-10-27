爸見地瓜葉「詭異形狀」秒愣！內行一看反讚：市場很少見
地瓜葉口感柔嫩滑順，只要拌蒜清炒或是川燙加醬油就擄獲不少老饕的味蕾，也是許多婆媽常煮的青菜之一；對此，就有一名男網友發文，表示最近朋友送他一包地瓜葉，豈料「詭異形狀」讓他秒愣住，不知能不能吃，貼文一出，內行反讚「這品種超級嫩」、「市場很少見」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 11:50:29
該名男網友今（27）日在臉書社團《家常菜》發文，表示最近球友送給他一包自種的地瓜葉，而他回到家後就想著要拿出來料理，豈料一看地瓜葉形狀竟然是「楓葉型」，讓從沒看過此形狀的他相當苦惱，「我該不該吃呢」？
從圖片上可以看到，這片地瓜葉除了新鮮以外，它的形狀有別於一般常見的圓葉、橢圓葉型，竟然就真的像楓葉一樣，兩者只有顏色不同，楓葉是紅橘色，地瓜葉則是深綠色，相當新奇。
貼文一出，掀起熱議，「真的好特別喔」、「可以吃，地瓜葉本來就有不同葉型」、「我愛這種的，去市場看到我都會買」、「口感好像空心菜」、「這能吃且非常好吃」、「我家的也有種過這種地瓜葉，好吃」、「很多自耕農很喜歡種這種地瓜葉耶」、「我整個菜園都是」。
不過，也有許多內行網友表示，「這種的最好吃，比一般的地瓜葉更好吃」、「我的最愛，這品種最嫩」、「五爪地瓜葉比較好吃」、「這個品種的地瓜葉才是最好吃的」、「這是改良新品種，這種比較好吃喔」、「這聽長輩說是日本品種的」、「這個特別嫩，好吃啊」、「這種最好吃，市場很少買得到」、「這種葉片的超級好吃」、「日本地瓜葉，好吃啊，要拔皮」。（編輯：郭佩蓉）