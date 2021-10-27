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大洗牌！台積電「頂大私校」人才一把抓　眾科技廠慘況曝

▲台積電過往只招考台、清、交、成等國立大學的人才，現在連私校也「人才一把抓」，讓其他科技廠叫苦連天。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電過往只招考台、清、交、成等國立大學的人才，現在連私校也「人才一把抓」，讓其他科技廠叫苦連天。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-10-27 12:35:29

有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，除了專業技術領先全球，廣納優秀人才也是在業界稱霸的重要關鍵；對此，財訊傳媒董事長謝金河就表示，台積電過往只招考台、清、交、成等國立大學的人才，現在連私校也「人才一把抓」，台積電吸引人才的力量，也讓其他科技廠叫苦連天。

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謝金河在臉書指出，最近台積電消息特別多，除了美國要求提交客戶資訊爭議，台積電發布第三季的業績報告，也讓外資出現完全不同的看法。高盛樂觀看到1028元，但摩根士丹利（大摩）卻給台積電588元的超低目標價，這個兩極端看法，到底誰對，也將決定台股未來方向。

也因爲台積電仍牽動著台股未來方向，因此，謝金河就表示，如果高盛猜對了，台股可能往20000的目標邁進，如果摩根士丹利看對，台股恐不易再越過今年18034的高點。

▲台積電過往只招考台、清、交、成等國立大學的人才，現在連私校也「人才一把抓」，讓其他科技廠叫苦連天。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電過往只招考台、清、交、成等國立大學的人才，現在連私校也「人才一把抓」，讓其他科技廠叫苦連天。（圖／NOWnews資料照片）
另外，針對台積電將在美國亞利桑那州（Arizona）設新廠，謝金河也表示，當地媒體《CNBC》用了很大的篇幅，專訪亞利桑納的CEO Rick Cassidy，記者深入亞利桑那廠區，特別用空拍把廠區施工的現場做了深入報導。這個專輯也把台積電對全球產業的重要性做了完整的分析，也對張忠謀一生的奉獻，表達最深的敬意。

謝金河說，台積電在美國設廠可能是台積電走向世界的重要一步。未來，台積電也可能到日本、德國等地設廠，這個全球化的腳步，會不會影響未來台積電毛利率及浄利，也會是未來大家會討論的焦點。

謝金河也說，他這幾天到高雄參訪，發現很多科技公司都表示，台積電對人才的強大吸納力量，已大大影響到其他科技廠商的人才招聘，「過去，台績電只招考台，清，交，成等國立大學人才，如今連私校人才也一把抓，很多科技廠商都叫苦連天。因此，移動一些產能到海外，也許是不得不選擇的路」。

最後，他也分析，今年第三季，台積電交出EPS6.03元的好成績，前三季EPS16.5元，今年EPS應該會落在22到23元之間，如果明年成長力道不變，台積電仍然是台灣的投資人最值得關注的投資標的。（編輯：郭佩蓉）

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