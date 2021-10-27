大洗牌！台積電「頂大私校」人才一把抓　眾科技廠慘況曝

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也因爲台積電仍牽動著台股未來方向，因此，謝金河就表示，如果高盛猜對了，台股可能往20000的目標邁進，如果摩根士丹利看對，台股恐不易再越過今年18034的高點。
另外，針對台積電將在美國亞利桑那州（Arizona）設新廠，謝金河也表示，當地媒體《CNBC》用了很大的篇幅，專訪亞利桑納的CEO Rick Cassidy，記者深入亞利桑那廠區，特別用空拍把廠區施工的現場做了深入報導。這個專輯也把台積電對全球產業的重要性做了完整的分析，也對張忠謀一生的奉獻，表達最深的敬意。
謝金河說，台積電在美國設廠可能是台積電走向世界的重要一步。未來，台積電也可能到日本、德國等地設廠，這個全球化的腳步，會不會影響未來台積電毛利率及浄利，也會是未來大家會討論的焦點。
謝金河也說，他這幾天到高雄參訪，發現很多科技公司都表示，台積電對人才的強大吸納力量，已大大影響到其他科技廠商的人才招聘，「過去，台績電只招考台，清，交，成等國立大學人才，如今連私校人才也一把抓，很多科技廠商都叫苦連天。因此，移動一些產能到海外，也許是不得不選擇的路」。
最後，他也分析，今年第三季，台積電交出EPS6.03元的好成績，前三季EPS16.5元，今年EPS應該會落在22到23元之間，如果明年成長力道不變，台積電仍然是台灣的投資人最值得關注的投資標的。（編輯：郭佩蓉）