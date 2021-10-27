蘋果「590元擦拭布」遭果粉搶空！他開箱見真實顏色臉綠

蘋果公司第二場秋季發表會於台灣時間10月19日凌晨1時登場，並推出MacBook Pro、AirPods 3等新品，除此之外一項新的配件「擦拭布」也在果粉前亮相，該產品標榜能有效清潔所有Apple顯示器、不造成磨損，讓大匹顧客心甘情願買單，不過卻有網友拿到貨後，開箱當場傻了眼。





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蘋果公司推出要價590元的擦拭布，標榜材質柔軟到不會造成任何磨損，能安全有效地清潔所有Apple顯示器，包括nano-texture玻璃，相容裝置包含iPhone 6以後的全系列iPhone，以及 MacBook、iMac、Apple Watch、iPod等系列產品。





▲蘋果推出一條要價590元的擦拭布。（圖／翻攝自蘋果官網）

這塊要價不菲的擦拭布，一上市就立即售空，不少果粉獻上自己的荷包搶著體驗新品，就連美國、台灣等地區想買都要預購，等待至少10至12週，而一名日本網友拿到貨後，開箱卻有截然不同的感受。





從該名網友的開箱文可以得知，擦拭布的尺寸為16X16公分，並以可回收紙盒包裝，除此之外僅附上一張說明卡，相當符合蘋果公司一直提倡的環保精神，同時這也受到大家的讚賞，不過卻也有不少網友認為，這塊擦拭布和官網上的米白色有一定程度的落差，引起一陣吐槽：「我以為只有賣白色，你是怎麼買到灰色的？」（編輯：賴禹妡）



