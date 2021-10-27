冰箱換燈泡！他一開見「異世界」臉綠　全場反讚：很划算

「這是我現在打開冰箱的情況⋯」一名網友在網路上表示，日前他家冰箱冷凍庫的燈泡壞掉了，因此特別去買廠商指定的燈泡規格，沒想到一裝上去光實在是太強，整個冷凍庫活像個發光體，讓網友看了笑翻直呼：「打開冰箱轉生到異世界，是否搞錯了什麼？」





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該名網友22日在PTT貼文，他表示家裡冷凍庫的冰箱故障了，因此某天去買燈泡，還花60元特別買了廠商指定的E27燈泡，沒想到回家一將燈泡裝上去，冰箱突然出現刺眼白光，內部變的奇亮無比，讓他崩潰直呼：「換燈泡前真的要好好確認！」





▲網友把新買的燈泡裝上去後，彷彿進入異世界。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛笑翻留言，「沒事，這是通往天國的大門」、「區區60元就能為居家打造出異世界氛圍，太划算了XD」、「那是通往北極的大門」、「笑到不行，打開都有小當家的配樂了XD」、「以後半夜找東西吃不用再開燈了」、「打開冰箱轉生到異世界，是否搞錯了什麼」、「手伸進去會被吃掉喔」、「回家只要開冰箱，有了光也有冷氣，你真是聰明」、「這就是中華一番的客人所看到的光嗎」。





另外，也有網友給出專業建議，「買幾張玻璃紙遮住或加裝深色燈罩」、「認真的話冰箱還是有專用燈泡，針對冰箱內濕度溫度」、「E27是燈座的尺寸，W瓦數是耗電量，K是色度，越大越白，此案例應該要用低瓦數黃光」。（編輯：賴禹妡）



