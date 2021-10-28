房市／《最夯桃園重劃區1》盤點桃園最夯四大重劃區 

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而桃園4大重劃區中，依消費者購屋最重視的機能、價格、交通、環境來做評比，各自有其亮點；青埔高鐵特區為4大重劃區中百貨影城最多，生活氛圍最歡樂；有華泰名品城、今年甫開幕的環球購物中心與雙影城，其餘3個重劃區已有超商、社區超市進駐，但沒有大型百貨商場。
信義房屋桃園區協理王憲正分析，青埔過去因相關機能尚未到位被稱「鬼城」，隨著百貨商場進駐，提升食衣住行育樂機能，例如華泰名品城的觀光效應也提升房市能見度，而環球購物中心有家樂福進駐，是青埔第一家大型零售賣場，生活機能、人口入住到位，帶動房價上揚。
而A7重劃區則是地理位置離台北市最近的重劃區，雖行政區隸屬於龜山區，但位於大林口地區，機場捷運僅7站可至台北車站，時間僅要23分、票價60元，對於來自台北天龍國的通勤族，通勤成本最友善，而青埔高鐵特區雖也有高鐵站可通勤至台北車站，但票價需160元，對於雙北通勤族相對不如機捷友善。
八德擴大重劃區則是單價最親民，若以桃園不動產交易e指通統計，109年至110年9月4大重劃區的平均單價，八德擴大重劃區的平均單價為19.32萬，為四大重劃區中最低；王憲正表示，房價低基期，因此年輕首購族多，也因捷運綠線具未來發展性，不乏鄰近三峽、土城的新北市買盤。
王憲正表示，中路重劃區為純住宅用地居多，因此居住環境最單純，而八德擴大重劃區內有一興仁花園夜市，而A7重劃區與青埔高鐵特區皆是住商混合；中路重劃區住宅環境寧靜，有多座公園，更有多座親子共融公園，吸引追求安靜居住品質的購屋族。