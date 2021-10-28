房市／《最夯桃園重劃區2》桃園這2重劃區雙北客逾5成

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信義房屋A7重劃店店長李德煌指出，A7重劃區有機捷，往來桃園機場十分便利，若需通勤雙北市區也只需30分鐘至1小時，因此，來自新莊、三重、蘆洲及北市等地的首購族，或是空服員、機師，以及需要經常出國出差的國際貿易客都是主力客群。再者，若與A7相鄰的A9林口站周邊相比，更使A7房價相對親民、屋齡更新的優勢被凸顯出來。所以目前A7的購屋者中，有高達7到8成都來自雙北，並多鎖定總價800至1400萬之間的大樓2、3房產品。
信義房屋八德長興店店長張國彥也表示，2018年底桃園捷運動工後，由於G01、G02站就坐落在八德擴大重劃區內，開始有越來越多雙北客南下看屋，除少部分是收租置產族群，多數都是需往來雙北上班通勤的自住客，其中，八德至三峽車程僅需20分鐘左右，不乏在台北大學工作的教職員買進，由於本地客在當地買氣一向穩定，雙北客則明顯增加，目前買方組成大約各占一半。
張國彥進一步觀察，G02站較接近民國65年都市計畫範圍，市容較為老舊，G01站市容相對新穎，人行道也更寬敞，其站點周邊500公尺以內的社區雙北客指名度最高。而當地以2、3房為主力產品，10年內2房總價800至900萬，預售新案約850至950萬，3房產品則多在900至1050萬，不過，部分建商品牌較佳的社區可上看1200萬，與預售屋行情差不多，不過，因捷運題材持續發酵，再加上房地合一2.0上路後屋主惜售，帶動區段價量持續走揚。