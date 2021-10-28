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房市／《最夯桃園重劃區4》檢察官律師群聚桃園這重劃區

▲檢察官律師群聚桃園這重劃區。（圖／NOWnews資料照片）
▲檢察官律師群聚桃園這重劃區。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-10-28 18:30:00

雙北房價高漲，近年桃園重劃區成追捧之處，買氣居高不下；其中，中路重劃區不僅是交易火熱區域外，也最具特色，規劃為純住宅區、有六大公園的綠地包圍，又近國道三號桃園交流道，而司法園區為其重大建設，「檢察官、律師和書記官」等群聚在此，重隱私為其最大考量，廣告信更不可隨意放置信箱，社區管理把關相當嚴格。

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中路重劃區鄰近藝文特區和桃園市府特區，總面積達103.91公頃，綠地佔20公頃，其綠地覆蓋率高、街廓新穎寬敞，全新住宅大樓，吸引桃園在地中產階級，尤其是檢察官、律師和書記官等司法業界人士，以及市政府公務人員和工程師等。

司法體系人員群聚於中路重劃區，提高區域水平。信義房屋中路重劃區店店長呂杰翰表示，司法園區是中路重劃區重要建設之一，設有桃園地檢署、桃園地方法院，由於地緣關係，司法從業人員入住，形成該重劃區另一特色。

呂杰翰進一步說明，司法從業人員低調且重隱私，在接觸過程中並不輕易透漏身分，因收入相對較高，總價多設定於2000萬-2500萬元，主要看中中路重劃區在於純住宅區的優質生活環境、建商持續建設，且目前仍在房價上漲波段之中，深具未來發展性。

司法從業人員群聚該重劃區，社區管理嚴謹，呂杰翰舉例說明，社區內不得輕易張貼廣告傳單，均依循社區規定，舉辦活動地點也會有所規範，不能影響到居民生活品質。甚至，部分社區對於房仲人員帶客戶看屋前，屋主必須與保全人員聯繫且確認後，房仲人員才得以進入社區。

除此，針對堆放雜物會影響生活品質部分也特別重視，包括要求梯間和車位不得堆放雜物。呂杰翰說，他曾聽聞某社區交屋不久後，社區管理條例規章未確定前，已有住戶要求先行規範汽車位上不得停放機車。

中路重劃區自2016年陸續交屋，去年全年交屋高達約2千戶，今年前9月交易達620戶，市場十分熱絡，呂杰翰指出，建商推出以2-3房為主，主流交易坪數為40-50坪左右，買方約有7至8成為自住客。因買氣高昂，今年以來，中路重劃區房價約上漲1-2成，不少社區單價從2字頭漲至3字頭。

此外，雖然中路重劃區目前機能依賴舊市區商圈，隨著人口移入增加，逐步發展生活機能，包括壽司郎、星巴克、路易莎和全聯等陸續插旗，也不乏小型餐廳等進駐。

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