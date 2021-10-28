房市／《最夯桃園重劃區4》檢察官律師群聚桃園這重劃區

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司法體系人員群聚於中路重劃區，提高區域水平。信義房屋中路重劃區店店長呂杰翰表示，司法園區是中路重劃區重要建設之一，設有桃園地檢署、桃園地方法院，由於地緣關係，司法從業人員入住，形成該重劃區另一特色。
呂杰翰進一步說明，司法從業人員低調且重隱私，在接觸過程中並不輕易透漏身分，因收入相對較高，總價多設定於2000萬-2500萬元，主要看中中路重劃區在於純住宅區的優質生活環境、建商持續建設，且目前仍在房價上漲波段之中，深具未來發展性。
司法從業人員群聚該重劃區，社區管理嚴謹，呂杰翰舉例說明，社區內不得輕易張貼廣告傳單，均依循社區規定，舉辦活動地點也會有所規範，不能影響到居民生活品質。甚至，部分社區對於房仲人員帶客戶看屋前，屋主必須與保全人員聯繫且確認後，房仲人員才得以進入社區。
除此，針對堆放雜物會影響生活品質部分也特別重視，包括要求梯間和車位不得堆放雜物。呂杰翰說，他曾聽聞某社區交屋不久後，社區管理條例規章未確定前，已有住戶要求先行規範汽車位上不得停放機車。
中路重劃區自2016年陸續交屋，去年全年交屋高達約2千戶，今年前9月交易達620戶，市場十分熱絡，呂杰翰指出，建商推出以2-3房為主，主流交易坪數為40-50坪左右，買方約有7至8成為自住客。因買氣高昂，今年以來，中路重劃區房價約上漲1-2成，不少社區單價從2字頭漲至3字頭。
此外，雖然中路重劃區目前機能依賴舊市區商圈，隨著人口移入增加，逐步發展生活機能，包括壽司郎、星巴克、路易莎和全聯等陸續插旗，也不乏小型餐廳等進駐。