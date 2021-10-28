台中燒肉一哥除「屋馬、茶六」還有誰？網喊4家：推到爆
不少人和家人朋友相約吃飯，都愛選火鍋、燒烤類，不僅能聯絡情誼，也能一同享用各式美食；對此，就有一名女網友好奇「台中除了屋馬、茶六，燒肉還推薦哪家」，貼文一出，老饕們全推這4家。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 09:46:54
該名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示她最近想找台中燒烤餐廳，和家人朋友聚聚餐，但她不知道除了有名的屋馬、茶六以外，還有沒有推薦的厲害燒肉店。
貼文一出，掀起熱議，其中「老井極上燒肉」、「森森燒肉」、「燒肉風間」和「脂 版前 炭火燒肉」受到最多網友推薦，「森森和脂版前」、「好多人推老井，吃起來」、「老井，推爆」、「燒肉風間」、「脂板前」、「燒肉風間也推」、「老井、脂板前」、「森森好吃」、「老井極上」。
另外，也有不少網友推薦自己覺得好吃的店家，「熊燒肉」、「瓦庫！火車站附近」、「乾杯」、「山鯨燒肉」、「老乾杯」、「山鯨燒肉、墨妃家、佐賀野仁、旭亭、澄居、屋馬、茶六、森森、niku、紅巢、燒肉風間、一頭牛、牛角、長月，瓦庫、俺達才、締藏和牛燒肉、昭日堂燒肉、老井」、「KoDo屌打」、「朋友大推澄居」、「胡同最好吃」。（編輯：郭佩蓉）