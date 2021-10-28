iOS15專注模式變超萌！3步驟輕鬆設定 秒變懷春小少女
Apple在今年9月20日於台灣推出iOS15，新系統增加許多功能，其中最矚目的便是「專注模式」的變化。相較於以往只有單一勿擾選項，現今多了更多選擇，甚至還讓使用者自訂名稱及圖標，自由度相當高。圖標裡包含豐富圖樣，其中愛心圖案最受各位少女網友喜愛，紛紛直呼「iPhone變萌了！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 11:17:49
原PO於「Dcard」秀出一張iOS系統的手機截圖，圖片中上方狀態列的時間右側出現一顆愛心，她覺得非常可愛，故發文詢問「#iPhone 請問這個愛心是怎麼弄的啊」。
使用者看後紛紛熱心回覆，說明這是最新版本iOS15的專注模式，《NOWnews》記者也整理了使用方式，若有興趣的讀者可按照以下步驟做設定，輕輕鬆鬆就可以擁有飽含自己風格的「專注模式」！
步驟一：找對地方設定！
設定＞專注模式＞點右上「＋」號＞自訂＞輸入名稱、喜愛顏色與圖標＞選擇允許的聯絡人與通知＞完成
步驟二：打開它！
同以往打開勿擾模式的操作，輕點便會出現設定好的模式選單。
步驟三：享受變可愛的手機！
滑下通知欄，就能看到剛剛設定的可愛圖標。
Bonus：上方狀態列時間右側也想出現圖標！
設定＞隱私權＞關閉定位服務才會出現，若開著時間右側則會出現代表定位的箭頭符號。
如此可愛的功能堪稱少女必備，網友們紛紛回覆「好酷喔！！」、「變好萌喔」、「我要設定貓爪，可愛爆」、「這個更新值得！」。（編輯：李惠婷）