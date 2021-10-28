睡覺就能賺錢？「飯店試睡員」工作內容曝：搭飛機是日常

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原PO說，很多朋友覺得他的工作超爽，不用打卡、不用開早會，搭飛機到各大城市住飯店是日常，「以上內容都屬實，但真的是個『爽』工作嗎」，他自認為試睡員的角色很像「記者＋評論家＋飯店顧問」。
因為公司規定，每個月至少要試睡15間不同的飯店，每試睡完要提供一篇2-3頁的評論，項目包含「客房環境、服務、飲食、衛浴、交通、以及價格」，如何要在各間知名飯店比較出差異，靠的是試睡員極度細微的觀察力，還要因應各飯店風格，像是時尚型、商務型、尊貴型等，切換成不同顧客群身份，才能寫出最貼近顧客的有感評論。
他也舉例，像是商業人士重視房間wifi網速、有潔癖的人要求飯店是否一塵不染、女性對吹風機、枕頭高度、環境視覺等細節較有講究，這些都是實地考察時要記錄的細節；常有人問他「住過上百家飯店以後，最棒的飯店是哪間」，他認為，世界上沒有最完美的飯店，只要天時地利人和，帶著對的人，找到適合的飯店，就是最完美的旅程。
「和大部分職業一樣，我也遇到職業倦怠過」，因為原本搭飛機到處旅遊是最快樂的事情之一，變成職業後，平均每兩天要在都是水準之上的飯店中，針對各細節做評比，「旅遊都不旅遊了，所以，試睡員真的是個爽缺嗎，好奇的人不妨自己去應徵體驗看看」。
貼文一出，掀起熱議，「好酷的職業，第一次聽到」、「跟導遊一樣啊，看似帶團到處玩很開心，卻犧牲了時間、正常作息，還無法享受旅程，每個職業都有要取捨的地方～」、「真有趣，的確不完全是爽缺」、「認床的人應該很難做這種工作」、「超羨慕的」、「可以理解，這不是爽缺，從來不想把旅遊相關的當成工作」、「光是平均每兩天要寫一篇報告我就要瘋了……」。（編輯：郭佩蓉）