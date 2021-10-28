日本人月收爽領49K！「1原因」只剩34K 眾愣：比台灣慘
日本於國際上被認定是高水準國家，其擁有豐富的社會風情文化，和頗具特色的道地美食，因而讓不少台灣人對其有著一定程度的嚮往。但近日有位日本網友分享薪資，透露自身本來月收20萬日幣（約新台幣48972元），最終卻只剩下13萬8千日幣（約新台幣33791元），原因也在PTT上掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 11:18:23
一名日本網友「@charismascarlet」於Twitter上分享薪資單，只見畫面中，其薪資含加班費原有20萬日幣（約新台幣48972元），但扣除掉預付加班費、健保1萬日幣、勞退2萬日幣、就保700日幣、稅金1萬3千日幣後，最終只實領13萬8千日幣（約新台幣33791元），讓他崩潰直呼「這是只拿13萬回家嗎？」
不僅如此，還有另名任職客運駕駛的日本網友「@kyuyokaitori」坦言，自身月薪雖然有20萬日幣，年收有350萬日幣（約新台幣857230元），但前年加班過多，且今年受到疫情影響，不僅減班還導致扣稅變多，工作上許多零碎時間包括「手握方向盤的時間」、「車輛檢查保養時間」、「車輛清潔時間」等，還不會列入計算工時。
月領13萬日幣的話題不僅於日本社群引起廣大迴響，相關訊息傳回台灣論壇PTT上，就有網友發文震驚表示「感覺日本底層也滿慘的，還是台灣比較幸福，在政府的領導下經濟史上最佳，最低薪資也年年上漲，免稅額不斷調升」。
台灣網友見狀也紛紛驚訝直呼，「勞退和健保也太多了！這樣看台灣還好耶」、「日本表面上光鮮亮麗，但貧富差距問題已經越來越嚴重」、「日本底層不比台灣好，甚至更慘啊，不要有幻想」、「這收入比台灣還低」、「 日本薪水加上他們物價跟稅，比台灣基本薪資還低」。
但也有鄉民抱持不同看法，「可是日本城鄉差距大，至少你聽到鄉下房價不會覺得誇張」、「台灣比較幸福？看看房價」、「台灣其實差不了多少」、「講得好像台灣人人月薪五萬」、「可是感覺台灣很多實拿沒有三萬多」。（編輯：陳雅雲）