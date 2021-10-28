城中城大火街舞比賽停辦？23學生社團連署聲明盼續辦
由高市府主辦的「2021雄爭舞鬥街舞大賽」是今年國內最大街舞賽事，原定於6月舉辦，因疫情延期至10月30日舉辦，國民黨高雄市議員陳若翠近日以城中城事件為由，要求高市府暫時停止舉辦，為此，高雄市23個學生社團則發表連署聲明，希望不要讓熱愛街舞的年輕人，因為大人們的政治因素，被迫犧牲期待以己久的舞台。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-28 12:50:17｜2021-10-28 12:52:30
高雄日前發生城中城大火，議員陳若翠認為此時舉辦時機不恰當，建議「暫時」停止舉辦，引發許多學生陸續到議員臉書表達意見，儘管議員澄清並非要求完全停辦，但高雄市23學生熱舞社團仍具名發布連署聲明，呼籲陳其邁市長、青年局張以理局長、還有陳若翠議員要尊重學生參賽者的心聲，續辦「2021雄爭舞鬥街舞大賽」。
對此，民進黨市議員黃文益表示，大家也都同意市府要以哀矜勿喜的態度妥善處理城中城事件，但這不能成為犧牲學生權益的理由，更不該強迫所有活動全面停擺，這些幾個月來努力練習不懈的學生們何其無辜。
議員高閔琳則認為，城中城事件的公共安全問題與街舞運動完全是兩碼子事；身為議員應該是監督市府檢討公安意外事件、擬定改善辦法，而不是無限上綱、八竿子打不到一起的事情要用牽連進來。
學生連署聲明指出，因為疫情延到現在的賽事大家也都沒有放棄，積極練習了很久，就是希望在登台時能展現最好的一面；城中城的事件我們也很哀傷，但這場比賽我們也期待很久，「我們不懂政治、不希望單純的街舞比賽被政治影響」，請市政府要傾聽年輕人的聲音，不要讓熱愛街舞的年輕人，因為大人們的政治因素，被迫犧牲期待以己久的舞台。