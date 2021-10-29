買自助餐心寒！他結帳哭「我有承認了」 眾秒懂：絕不買
自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於菜價浮動或是特殊食材緣故，往往發生客人與店家爭執「價格」的問題。近日，就有網友分享自己去買自助餐時，結果結帳看到老闆娘「1舉動」，讓他非常心寒，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 07:23:28
原PO在PTT貼文指出「去買自助餐的時候，就已經跟阿姨說冬粉下面有一根雞腿不要翻，結果阿姨還是拿那個不知道夾了什麼的夾子，在那邊翻來翻去，菜被翻過來又翻過去，是覺得冬粉下面能藏第二根雞腿嗎？還是覺得我刻意擺的淺淺一層的青菜，下面也能藏一根雞腿，真的很氣」。
貼文一出，網友紛紛回應「感覺真的有夠差，這都承認了，還在那邊翻」、「我自己個人不想被翻，我就把肉放在最上面」、「所以我都去店員幫忙夾菜的自助餐店，自己夾被多算錢也根本不知道」、「通常翻我菜的我一律不買，轉頭就走」、「我也是不會買，到底在翻什麼翻，我是小偷嗎？」
不過，也有人認為「有的奧客就會偷藏阿，人家在工作耶」、「說雞腿在冬粉下結果一翻還藏了三片香腸，你就算沒有，也有人會這樣」、「藏肉的事情，阿姨看多了，她是賣便當的，不是做慈善事業」、「換成你是店員會不會翻？人人都說沒有藏，你相信嗎？」、「在自助餐叫人家不要翻超奇怪的」。（編輯：張嘉哲）