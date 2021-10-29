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身分證末2碼對中「國家大禮」！女一看嗨炸　真相全笑瘋

▲加碼券已經連續三週抽出百萬位得主，下週是最後一週抽獎。（圖／經濟部提供）
▲加碼券已經連續三週抽出百萬位得主，下週是最後一週抽獎。（圖／經濟部提供）

編輯中心/綜合報導

2021-10-29 08:00:06

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，除了行政院推出振興五倍券的政策以外，各部會也推出加碼券，包括藝Fun券、動滋券、國旅券等等，每個禮拜都抽獎，每個禮拜都讓不少人對獎。不過，就有網友分享自己身分證號碼末2碼直接對中「國家級大禮」，其真相讓不少人笑翻。

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原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「最近連續抽了好幾週的加碼券，身邊親朋好友都陸續中獎，什麼藝Fun券、動滋券的都有，但是我比較強，我對中的是國家級大禮，因為我一個都沒中，榮獲『國家級邊緣人』獎座，看來好運還沒走呢！」

▲教育部推出加碼券「動滋券2.0」，今(16)日在體育署舉行記者會，東京奧運網球國手盧彥勳擔任代言人。（圖／鍾東穎攝 ,2021.09.16）
▲下週是加碼券最後抽獎的一週，網友自我調侃三週沒中，爽拿「國家級邊緣人」大獎。（圖／鍾東穎攝 ,2021.09.16）
而原PO整理出目前加碼券抽獎三週都沒有中的身分證末兩碼，包括「03、05、10、16、17、20、24、25、26、27、28、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、70、72、74、77、80、83、84、86、88、90、94、99」等31組號碼從沒中過，不禁讓原PO直呼「真是太幸運啦！恭喜以上得獎者，與我一起獲得國家大禮」。

貼文一出，網友紛紛回應「笑到不行，抽不中的大崩潰系列文」、「42路過，下禮拜最後一週也不抱希望了」、「70路過啦！國家大禮謝啦」、「國家級邊緣人在此，58路過」、「00都狂中兩張了，我到底是犯了什麼錯XD」、「98、00天選之人，我99就是爛」、「太好笑哈哈哈，幫全台灣31組人QQ」；而除了今天將抽出地方創生券第三波中獎號碼外，下週也是加碼券最後一週抽獎，還沒抽到的民眾希望都還是有機會能中獎！（編輯：張嘉哲）

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