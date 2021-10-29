為何超商茶葉蛋都很入味？店員曝「煮蛋手法」 全場震驚
台灣超商隨處可見，往往一條街道上就有好幾間，其便利程度連外國人都大讚是台灣優勢，而在超商內，通常都會有一大鍋茶葉蛋，其入味價格又便宜，深受不少人喜愛。而近日，就有店員分享超商茶葉蛋烹煮日常，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 08:20:16
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「想當初我還在一顆一顆敲」只見貼出的影片，一名超商店員拿出一盒開封的雞蛋，接著用一根棒棒糖，輕輕的敲擊雞蛋的頭部，然後再將雞蛋放入鍋內，如此一來才能夠確保滷汁能夠滲入蛋內，滷出一鍋好吃又入味的茶葉蛋。
貼文一出，網友紛紛回應「難怪上次看到店員拿棒棒糖不知道在幹嘛」、「原來是這樣用的啊！好聰明」、「又被我學到一招了」、「......好方法欸＝＝」、「真的有夠聰明，超快又入味」、「難怪上次看到有店員拿棒棒台在敲雞蛋，原來如此」。
另外，也有不少超商店員熱議「我也是這樣敲，但是我是用湯匙，力道要控制好」、「哇哩勒！做超商一年都不知道有這方法，我都一顆一顆慢慢敲....」、「我以前是用針刺一個洞，也是可以很入味又不會破」、「哭啊！我們店都是拿圖釘刺，太大力還會整顆破掉＝＝學起來了」。（編輯：張嘉哲）