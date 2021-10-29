buffet餐廳為何吃不倒？眾曝「真實理由」：下次去仔細看
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，而近年來，你是否也發現，buffet餐廳品牌越開越多間，甚至一位難求呢？而就有網友討論「buffet吃到飽為何都不會過氣」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 09:27:07
原PO在PTT貼文指出「記得約七八年前唸大學時，每次聚餐或跟女友吃大餐，最喜歡去什麼buffet餐廳，還是吃到飽的燒烤店吃飯，打完球吃小火鍋更是可以吃個五六碗，但出社會後越來越覺得吃到飽根本吃沒兩口就飽了，反而比較喜歡吃一些單價比較高，但是好吃的東西，現在吃到飽店好像也少了很多，是不是過氣了？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的完全沒過氣....一堆buffet都訂不到位」、「大學生還是很愛吃到飽，過氣的絕不是吃到飽」、「怎可能過氣，不只年輕人愛，你改天下午茶去看看buffet餐廳，一堆年長者都在吃」、「明明一堆吃到飽滿滿的客人，哪裡過氣」、「你下次下午茶時間去看看，店裡滿滿的長輩都在吃」、「一間開過一間，頂級的連位子都超難訂，年輕長者客群都有，怎麼會過氣」。
另外，也有不少人透露「你就是年紀到了！口味改變、食量變小」、「是你老了，還不承認」、「過氣的不是buffet，而是你的年紀」、「是年紀大了吃不多，吃到飽提供的菜色也不再有吸引力」、「過氣的是年紀」。（編輯：張嘉哲）