外送員衝超市「店員猛送麵包」！內行揭開用途 客人臉綠
外送平台近幾年崛起，不少人都會在家使用APP點餐，而其因應不同時期有活動，有時候在外送平台點食物反倒還比較便宜，或者可以拿贈品。近日，就有外送員分享每次送到超市的訂單時，店員都會塞一個麵包放到袋子裡，結果某次得知麵包的用途之後，讓他非常困惑，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 09:48:53
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「我想起之前配送超市的時候，他們都會在點收確認後，丟麵包到袋子裡說『這是贈品』，之後我都會把袋子綁好，遞交給客人，包含麵包，但我最近聽到同行在互相抱怨事情時，突然有人說『現在超市都不贈送麵包了，都沒麵包可以吃』........等等，那麵包到底是給客人還是外送員的啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「如果放在袋子裡，當然是給客人的啊.....」、「額外拿給你的才是給你，丟進袋子的當然是顧客的！」、「你沒錯啊...是那同行才有問題吧」、「那外送員是打著客人不知道去吃嗎....」、「我跑那麼久，怎沒聽說過有啥麵包」、「當然是給客人的，只是客人常常不知道而已」。
另外，也有不少同行分享經驗「有些超市會說是給外送員的，那才能拿」、「我也送過幾趟，有直接說要給外送員才能拿」、「通常櫃檯人員都會說『這是給客人的贈品』或是『這是給外送夥伴的』；放在袋子內的就是給客人，放在袋子外就是給外送員的」、「如果放袋子內就是客人的....外送員不要拿喔！」（編輯：張嘉哲）