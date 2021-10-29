蒜頭只能配香腸？老饕曝「爽脆作法」：配飯超好吃

在台灣民間小吃中，蒜頭常被用來當作各種食材的調味料，夜市的香腸攤販也大多會在旁邊備有一盒，讓喜愛這種辛辣味的老饕配著吃，但除了入菜和配香腸外，蒜頭其實還能自己成為一道小菜，就有網友分享了將蒜頭做成爽脆配菜的食譜，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 10:46:27
原PO於臉書社團《家常菜》中發文，詢問是否有人跟他一樣喜愛「醃蒜頭配飯」，並大方分享自家醃製方法，說明依循此法醃製的蒜頭入味爽脆，配飯、配粥都百搭好吃，且收藏簡單，冰在冷藏中就能保存許久。
首先將蒜頭處理乾淨放進容器，並倒入7分滿烏醋，少許米酒、糖半匙，並加入食用水直至淹過蒜頭。原PO建議醃2天就可以拿出來品嚐，此時口感最為爽脆，醃久後蒜頭則會變得鬆軟，可依自身喜好調配醃製時間。此外若想換個口味，也可改為泡酒，原PO認為此種醃大蒜煮湯尤為香醇。
此作法引起許多老饕的讚賞，紛紛留言「這一味、我老公超級愛吃的」、「其實這是監獄裡面最基本的菜色，我是說犯人偷醃的喔」、「好像配飯配粥不錯」、「我一次都弄20斤」，網友補充了泡酒醃蒜的方法「蒜頭放下去米酒先倒後面倒38高粱酒」、「加幾片當歸跟枸杞味道會更好喔」。（編輯：李惠婷）