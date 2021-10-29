「水有怪味」他崩潰不敢喝！網教1招秒變神飲：清甜好喝
水是人體中相當重要的成分，營養師多半建議，人一天至少需要補充2000cc左右的水量，依體重不同而增加或減少，不過，近日就有一名戒不了飲料的網友指出，他覺得水有怪味，因此每天都無法補充足量的水，想求助有沒有讓水變好喝的方法，貼文一出不少人都建議他可以加入「檸檬」：「弄成冰水或檸檬水，會喝得比較開心！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 10:55:31
該名網友昨（28）日在PTT貼文，他以「怎麼樣把水變好喝又不會變胖」為題，表示自己是飲料會喝一整天的人，因為覺得水有一股怪味，導致每天水都喝不到2000cc，不過戒飲料又很痛苦，因此請教網友把開水變好喝的方法，「如果水是奶茶味多好！」
貼文一出，大多數網友都建議「加入檸檬」，「擠檸檬汁進去，超好喝」、「我也覺得水很好喝，如果有味道的話建議加檸檬」、「加檸檬或果乾呢？水喝久了就會習慣啦」、「加檸檬、冰塊，好喝很多」、「檸檬水加冰塊」、「弄成冰水或檸檬水，會喝得比較開心」、「擠檸檬汁進去，超好喝」。
另外，也有不少網友給出其他意見，「買氣泡水機啊」、「我自己是會裝家裡的過濾水到公司」、「喝過濾器出來的鹼性水」、「我推薦妳買菩提純露，加幾滴下去就是奶茶香味的水」、「買茶葉後拿去冰做成冷泡茶」、「用濾水器濾出來的水會甜甜的，很好喝」、「加維他命C錠、加花瓣變花茶」、「加一點甜菊葉，水會變甜甜的」。 （編輯：賴禹妡）