麥當勞雞塊吃錯20年！男曝吃法臉綠 老饕驚：第一次看到
麥當勞因為其薯條、雞塊獨特的風味，深受不少民眾喜愛，尤其是雞塊搭配獨有的糖醋醬，更讓人一塊接著一塊停不下來。不過，近日有網友分享自己長期以來吃麥當勞雞塊的吃法，其方法曝光後，不少網友紛紛直呼「真的太衝擊」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 19:00:00
原PO在「Dcard」貼文指出「活到現在，才知道麥當勞雞塊不是這樣吃的」只見貼出的照片，原PO點的是六塊雞塊，但是奇怪的事，上頭竟然已經有糖醋醬，原來，他將糖醋醬直接倒入雞塊盒子裡頭，但正常來說，應該是手持雞塊沾到盒子裡才對。
這也讓原PO在最近得知吃法後傻眼表示「告訴我！我不是孤單的好嗎？不然你們怎麼吃啊？把整個雞塊壓到盒子裡沾醬？」貼文一出，網友紛紛回應「肯定是壓進去啊....誰會倒出來啊」、「這樣擠手會沾到啦.....」、「本來就是用沾的吧，不然就做得跟番茄醬一樣用擠的就好了啊！」、「我倒是第一次看人家這樣吃....」、「大開眼界，淋上去就不能吃一口沾一口了欸」、「這樣淋沒辦法每塊都沾爆」。
另外，也有不少人透露獨特吃法「我都先嘴巴吸一口糖醋醬，再吃雞塊，以前還有吸管的時候拿吸管吸」、「我是番茄醬擠進去糖醋醬盒子裡，然後一起沾」、「啊我都沾芥末是不是火星人」、「各有所好啦，只是這樣沒辦法每一塊都沾爆，吃起來不過癮」。（編輯：張嘉哲）