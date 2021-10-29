名家論壇》楊威利／美國駐軍在台灣？

※美國駐軍與絆索部隊。
※駐軍費用與基地的膨脹。
新聞
28日出爐一條新聞，蔡英文總統接受CNN專訪時證實美軍在台灣，也相信美國會防衛台灣；同一天，國防部長邱國正勉勵東沙官兵與島共存亡。
※美國駐軍與絆索部隊。
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首先我們要確認的是到底有多少部隊在台灣？政府說有但多少人政府不能說。我們換個角度說，假設真有美軍駐台，試問台灣希望以及美國想「放」多少部隊在台灣才能守得住？再以民意的多元化來說，有些民眾希望美國駐軍有些反對，那該如何？再以軍種來說，來的美軍是空軍多還是陸戰隊多？國府在1960年代確實還有「國光計畫」之類的反攻計畫，若現在美軍配置多數陸戰隊在台灣，那用意是？
有一派評論指出，無論美國駐軍多少只要美國能派遣軍隊來台灣，就會形成絆索部隊（tripwire）的效應，這派的論點是一旦有美國駐軍被擊殺，美國會派遣大量部隊前來反擊，直白的說，這批絆索部隊就是人質。也就是衝突或是戰爭來臨時，這些部隊會被殲滅。
絆索部隊理論過往在冷戰時期獲得不錯的驗證，原因除了優勢的傳統武器外（攻擊直升機、快速反應部隊、素質較優秀的海空軍等），還有部份戰術核子武器可能被使用的事實，這部份理論事實上又與核子武器的嚇阻理論重疊，因此究竟是絆索部隊生效還是核子嚇阻成功都還在未定之天。
而隨著武器系統的發展，許多小部分地區的衝突與駐軍，極有可能在短時間內被攻擊軍殲滅，快速的造成既定事實讓被攻擊方來不及救援，進而放棄，這也是美國在海外佈署小部份軍力時所要考量的。
目前絆索部隊最成功的案例，就是美國與北約部份成員國，於波蘭與波羅的海三小國中派遣營級部隊輪駐的實力。我們必須問，美國與北約盟國真的會因為俄羅斯軍隊進犯而反擊，那台灣呢？美國會因為同樣的理由而千里迢迢的過來嗎？沒有人敢掛保證。
※駐軍費用與基地的膨脹。
承平時期與駐軍費用可能會打破大眾美好的想像，例如舉行全民公投論述美軍駐台以便抗中保台好不好？相信絕大多數民眾會說讚；但若繼續問這些駐軍費用要台灣出，每人每年加稅30%時，我們相信會有許多人考慮再三，駐軍費用到底多貴？
以報載駐韓美軍28500人與最終10億3000萬美元計算，約略3.6萬美元1名，在不計演訓、操演或其他支出的狀況下，試問目前台灣經濟力與軍費預算想「養」多少美軍？這些資訊其實大家都找得到，我們只是說，國外駐軍是要花錢的，美國海外駐軍還有一個特色是會自我膨漲與根深蒂固。
目前美國海外駐軍人數最多的國家有日韓，德國與義大利，除去日韓不說，許多評論指出冷戰結束後，駐紮在義大利與德國的駐軍就應當撤回、基地關閉，迄今卻維持著數量眾多的軍隊，期間最大維持駐軍的理由是，基地相關的建設與後勤補給，甚至是與當地廠商的合作等，都是大筆生意，盤根錯節下，根本無法撤軍。
這種國家之中有外國軍隊的奇怪現象，其實當地國有許多反彈，以民族性較強的南韓來說，除了政府方面爭奪戰時指揮權外，連部份電影都反應出這種無奈現象，例如「流感」與「長白山浩劫」這兩部電影。
但就台灣目前的現象來說，大眾普遍的是欠缺這種對外國駐軍奇怪現象的反思，許多評論甚至指出，在台灣軍隊戰力日趨低落的狀況下，反正都打不贏中國，不如乾脆讓開放美國駐軍或是當成美國一州的想法，紛紛出爐。
對於將這種國防委外的想法，我們只能說靠山山倒、靠人人跑，美國拋棄朋友的國際關係史實多的是，不論是1975年的越南還是2021年的阿富汗，天底下也沒有政府只呼口號、人民不想關心軍事議題的廉價國防。政府拋出美國駐軍的新聞，極有可能是短暫的新聞跟風所致。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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