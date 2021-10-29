誰是麻辣火鍋一哥？夯店馬辣才第5 冠軍是它：甜點太強
近日天氣逐漸轉涼，不少民眾開始會相約三五朋友一起享用鍋物，對於愛吃辣的人來說，麻辣火鍋絕對是好選擇！對此，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「連鎖麻辣鍋店」話題近3個月的網路聲量，精選網路上7間超有人氣的麻辣鍋店，其中排行冠軍不僅是服務品質高，店內的甜點更是成功擄獲不少饕客芳心。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 21:00:00
《Social Lab社群實驗室》指出，麻辣鍋店競爭激烈，其中脫穎而出成為話題冠軍的便是連鎖品牌「海底撈」，其以聲量25,701則穩坐冠軍，許多人皆提及海底撈「服務到位」、「甜點多樣」等優勢。先前網路上更有一篇貼文討論「海底撈的服務是不是真的很厲害？」不少老饕紛紛大讚回應「海底撈就是吃服務的」，甚至點名店內甜點如銀絲卷、紅糖糍不膩又美味。
再來第二名則是由網路聲量6,951則的「小蒙牛」奪得，由於小蒙牛前陣子疫情期間曾推出「憑疫苗預約登記畫面內用打折」活動，而受到許多饕客力推，但也有網友無奈指出無法預約疫苗並非他們的選擇，認為活動仍有瑕疵。
除此之外，馬辣集團旗下的「新馬辣」及「馬辣」 兩大品牌，分別以網路聲量2,476則、1,068則奪得第三和第五名，新馬辣因其防疫套餐備受討論，馬辣則是因提供的哈根達斯口味眾多，而成為店內最吸引人的特點。
另外，被網友大讚高CP值的「老四川」則以網路聲量2,144則奪得第四；王品集團旗下的「青花驕」以網路聲量1,332則成為第五名；許多明星藝人來台必吃的「太和殿」以網路聲量1,206則奪得第六名。（編輯：陳雅雲）