LINE更新完崩潰！女一開愣：不習慣 「2改變」用戶全哭
LINE近日推出11.18.0版本更新，主要包含介面優化，尚未解鎖前LINE小工具不會顯示訊息內容等，而IOS用戶也增加「訊息通知新增聊天室圖示」的新功能。不過，就有一名女網友更新完最新版的LINE後，卻崩潰表示「覺得好不習慣啊！」而掀起許多人認同留言。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 11:00:00
原PO於Dcard上發文，表示自己將LINE更新完成後，無奈坦言「莫名覺得好不習慣啊啊啊啊！」隨後她便貼出一張LINE密碼鎖定時的截圖，指出圖中4顆圓形比起以往的位置來得更高，直喊「那四顆往上抬了⋯⋯」。
貼文一出，就引來不少網友討論，「真的而且他現在訊息長得很像iMessage的」、「所以我把密碼鎖定關掉了，設定頁面字變粗好醜」、「為什麼要越改越醜，密碼往上真的很醜」、「本來看不出來哪裡不一樣，於是我打開我的Line（還沒更新）好了⋯懂你的心情了⋯⋯」、「我的變超怪，密碼那四個圖案感覺比原po更上面了，而且好像還有點歪歪的」。
除此之外，還有人指出「ios用戶當LINE有通知時，會出現發送者頭貼」也無法習慣，直言「有人知道頭貼怎麼用掉嗎？真的好醜」、「我也不喜歡頭貼出現在通知欄」、「只有我覺得有頭貼很沒隱私嗎」。
不過也有用戶反而大讚留言，「更新完我很喜歡欸！可以看大頭貼很方便，不喜歡的也可以把他關掉哦！手機也變大圖示了，辨識度超高」、「我覺得有頭貼很棒欸」、「不過跳訊息的時候會顯示頭貼還蠻方便的，好險我的朋友沒有人用奇怪的頭貼」。（編輯：陳雅雲）