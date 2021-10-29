外地人遊台北！他見1畫面愣：台灣最美風景 台人全認了
「這就是台灣最美風景嗎？」一名居住在中部的網友近日到台北遊玩時，發現路上汽機車大多都會優先禮讓行人過斑馬線，讓他感到相當吃驚，好奇問「為什麼台北人都會讓行人先行？」貼文一出，不少台北人現身透露：「一開始是抓比較嚴，後來會開始變成習慣」、「台北到處都監視器，隨時有警察開單」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 18:11:56
該名網友今（29）日在PTT發文，他以「為什麼台北人都會讓行人先行」為題，表示他是從中部來台北的外地人，近期和老婆到台北玩，沒想到卻發現，當綠燈亮起行人在過馬路時，多半汽機車會禮讓行人優先通過，讓他驚呼：「這就是台灣最美風景嗎？」
貼文一出，引來網友熱烈討論，「只限台北市少數幾個路口而已啦」、「也不一定其實，我有跟駕駛當街對罵過」、「哪來會讓？一堆計程車根本不讓」、「平行世界啊，日本才真的有禮讓」、「蛤？我們是在同一個時空嗎」、「還好吧，新北一些區也會啊」、「本來就要禮讓行人啊」、「台北塞車多，大家耐性練出來的」。
另外，多數網友都指出，「因為警察抓很兇」、「習慣也有吧，但會被罰也是真的XD」、「一次兩千，不要跟錢過不去」、「因為有強制規定啊」、「台北會抓有差」、「見警率，台灣人就是要有人盯才會怕」、「一開始是抓比較嚴，後來會開始變成習慣」、「台北到處都監視器，隨時有警察開單」。
事實上，根據道路交通管理處罰條例顯示，汽機車駕駛人若行經行人穿越道，有行人穿越時，無暫停禮讓行人優先通過者，處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰，提醒民眾嚴格遵守交通法規，避免交通事故發生或是傷了荷包。（編輯：賴禹妡）