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強颱來襲！貓咪帶浪浪好友回家窩：想待多久都可以！

▲強大的風雨讓浪浪全身濕淋淋的，許多暖心民眾將家門打開歡迎牠們暫時來躲躲。(圖/Twitter@c0052659/@sousaicirno)
▲強大的風雨讓浪浪全身濕淋淋的，許多暖心民眾將家門打開歡迎牠們暫時來躲躲。(圖/Twitter@c0052659/@sousaicirno)

編輯中心/綜合報導

2021-10-31 07:57:00

颱風天大風大雨的，有家的人和毛孩還有個可以躲避的棲身之處，然而浪浪卻必須在戶外忍受風吹雨打！近期颱風哈吉貝侵襲日本，造成許多傷亡，也有許多人的家園在風暴中被毀，然而也能看到不少暖心的舉動！許多民眾不忍浪浪無處可躲，紛紛打開家門讓牠們有個可以暫時遮風避雨的地方。

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▲強大的風雨讓浪浪全身濕淋淋的，許多暖心民眾將家門打開歡迎牠們暫時來躲躲。(圖/Twitter@c0052659/@sousaicirno)
▲強大的風雨讓浪浪全身濕淋淋的，許多暖心民眾將家門打開歡迎牠們暫時來躲躲。(圖/Twitter@c0052659/@sousaicirno)
▲牠想躲多久就躲多久，不准趕牠出去！(Twitter@Domadoma1192)
▲牠想躲多久就躲多久，不准趕牠出去！(Twitter@Domadoma1192)
一名推主@Domadoma1192家的情況卻有點不一樣，他家本來就養了一隻橘貓，正當外頭狂風暴雨之際，橘貓竟帶回了一隻灰白貓！原來這隻貓咪是橘貓平時出門在外一起玩的好夥伴，為了讓牠的浪浪朋友躲風雨，橘貓非常好心讓灰白貓進家門。推主將兩隻貓咪一起在屋內的情景給拍下來，只見灰白貓直直盯著屋外，似乎在觀察著外面的大風大雨，而橘貓則是一臉認真看著奴才，像是在說：「我要牠留多久都可以！你不准插手！」 

▲平時橘貓和浪浪就是好朋友，常常賴在一起玩耍。 (Twitter@Domadoma1192)
▲平時橘貓和浪浪就是好朋友，常常賴在一起玩耍。 (Twitter@Domadoma1192)
超暖心的畫面融化許多網友，紛紛大讚橘貓太有愛，也感謝推主的幫忙：「好可愛的畫面」、「有這種朋友真好」、「謝謝你救了貓咪」、「一片災情之中，難得讓人感到溫暖的畫面」、「趁機會被收編就更圓滿了」、「浪浪心裡一定在想，交對朋友了～」、「希望大家都平安」。患難見真情，也感謝推主在冷冷的颱風天裡，做了這樣暖心的舉動呀！（編輯：李家慧） 

▲灰白貓：交對朋友惹啦～穴穴好心人收留偶～ (Twitter@Domadoma1192)
▲灰白貓：交對朋友惹啦～穴穴好心人收留偶～ (Twitter@Domadoma1192)

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