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雲林空拍《紅衣大女孩》被灌爆！銀獎遭取消　官方急下架

▲「2021我愛雲林之美空拍攝影大賽」日前公布比賽結果，此張《紅衣大女孩》獲得銀獎，爆出爭議。（圖/我愛雲林之美）
▲「2021我愛雲林之美空拍攝影大賽」日前公布比賽結果，此張《紅衣大女孩》獲得銀獎，爆出爭議。（圖/我愛雲林之美）

編輯中心/綜合報導

2021-10-30 09:57:40

雲林縣「2021我愛雲林之美空拍攝影大賽」日前公布比賽結果，其中，社會組銀獎作品《紅衣大女孩》引發爭議，不少人認為這根本沒有到達銀獎的水準，許多網友湧入粉專灌爆留言。對此，主辦單位在29日晚間，突然在臉書公告，原本為銀獎的《紅衣大女孩》取消資格，銀獎及後續獎項，依分數遞補。

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此次活動分為「學生組」以及「社會組」，兩組獎項都會有金獎、銀獎、銅獎以及10名優選獎，而在日前，主辦方在臉書公布得獎作品，並且附上作品以及描述與雲林的關聯，結果僅有社會組銀獎作品《紅衣大女孩》，僅有五字作品名作為解說，引發質疑聲浪。

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▲網友對於銀獎《紅衣大女孩》感到非常不能理解。（圖/2021我愛雲林之美）
不少網友紛紛朝聖表示「學生組都拍的比這社會組好＝＝後台到底多硬啊」、「這種等級連優選都不夠」、「這張銀牌？是後台很硬還是評審品味......？」、「社會組銀獎...比我女兒拍的還要普通是怎樣」、「社會組銀獎太怪了吧！」

而面對質疑聲浪，原先在28日晚間發文澄清，表示作品是「小編抓錯圖檔」並且貼出正確的橫幅作品，但又再次引爆網友議論；29日晚間，主辦單位又貼出最新的公告表示「經團隊攜資料到雲林縣府說明，縣府主管依最高標準檢視比賽規則與所有投稿者資料」。

「並認定社會組原銀獎作品，參加者報名時的雲端夾稿過多，小編收件時不察，全數收納。縣府主管認為，此舉已造成爭議。為彰顯此賽事的嚴謹與公平性，決定此作品不列入名次；新的銀獎及後續獎項，將依分數遞補，主辦單位將重新檢視後再行公告，並說明「原銀獎作者如認為權利受影響，衍生之損失，一概由小編團隊自行承擔，與雲林縣府無涉。」（編輯：張嘉哲）

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