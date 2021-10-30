萬聖節最恐怖造型！3男童神裝扮 網抖爆：魷魚遊戲輸了
一年一度的萬聖節又到了，不少中小學、幼稚園學校都會舉辦萬聖節相關活動，父母無不絞盡腦汁幫忙小孩裝扮，除了搞怪新奇的泡麵、珍奶這些造型，今年魷魚遊戲正夯，也有不少小朋友嘗試扮演，不過，近日就有網友分享自己幫小孩做的萬聖節裝扮，讓不少人看完抖爆。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 10:09:49
一名男子在臉書分享，自己替三位孩童製作萬聖節的裝扮，與別人角色扮演、物品扮演有所不同，三位孩童身上穿著用紙板製作的「股票漲停版」，上方分別寫著「萬海」、「陽明」與「長榮」。
且仔細看上頭的紅綠交錯的K線圖，一路從高點往下跌，也讓該名男子開玩笑表示「若不給糖就全部跌停！這是爸爸一年一度的美勞時間，這次替孩子做了連大人都會怕的造型」而有趣的是，小孩的左手還有個獨立K線圖，如果給糖，小孩手就會舉起來，表示看漲，如果不給糖，小孩手放下，一路就跌到谷底，相當有創意。
貼文一出，網友紛紛回應「這太殺啦！魷魚遊戲大輸了」、「真的怕爆.....快來找叔叔拿糖果」、「老師表示：來！要吃多少糖果都可以拿喔....」、「這真的太好笑XD史上最有創意」、「這是全台最恐怖造型無誤啊」。（編輯：張嘉哲）