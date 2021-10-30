好市多賣衣服沒試衣間！婆媽愣：怎麼買 店員2招被讚爆
好市多多元齊全的商品是吸引民眾前往的一大原因，從生鮮食品、家具用品、3C電器、到衣服褲子樣樣都有。不過，最近有網友發文詢問，表示好市多沒有設置試衣間，如果看到不錯的衣物要麼辦？貼文引來不少網友分享自己的經驗，更有人透露店員曾教「先買再退」的購物撇步，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 14:37:51
原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中貼文，表示每次去好市多看到覺得不錯的衣褲，但沒有更衣室，無法確認尺寸是否合適；也曾想過結帳後去洗手間試穿，不合再換，但又覺得很麻煩。因此詢問大家如何處理？
貼文一出，吸引來不少有經驗的會員討論，就有人建議「上次去好市多員工建議：結完帳去試尺寸，不合現退。」、「多買幾個尺寸，下次把不合的拿回去退」、「現場人員教的：買三件尺寸，然後去樓下廁所試穿後，不要的馬上去退貨」、「因為可以退貨，店員是說先結帳去試穿在當場拿來退這樣」。
也有人表示，「店員有教過，用褲頭圍住脖子，如果剛好就是合身，因為腰圍大約是脖子2倍，版型偏小或是寬鬆就自己再斟酌尺碼嘍」、「雖然用褲頭圍住脖子的動作看起來有點蠢，但是很實用！降低了退換貨的機率」
不過，也有網友認為，雖然可以退換貨，但是真的太麻煩，「買過幾次覺得很麻煩，尺寸永遠抓不準，家裡離好市多不近，後來就不買了。有想過在好市多的廁所試穿，但購物滿滿一車或還是有冷凍食品，實在不適合在那穿脫退貨。還是希望能有試衣間。」（實習編輯：王思琴）