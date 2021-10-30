10年後「20種工作」將消失！這些首波GG：600萬人恐失業
近年來，AI人工智能（Artificial Intelligence）發展越加快速，加上疫情推波助瀾，未來將有越來越多的工作機會會被機械取代。123求職網（29）日就公布一份調查報告，顯示有36%的公司考慮以自動化或人工智慧的方式，進行生產或提供服務，未來將有24.8%的工作機會消失，相當於四分之一的人力被機械所取代。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 14:42:51
123求職網公布的《疫情年企業接班與轉型計畫調查》中，分別列出20項未來十年可能被機器人或人工智慧取代的工作，以「勞力型」和「勞心型」為分類。「勞力型」工作消失機率最大的前五名為：「產線作業員」(50.6%)、「售票員」(49.4%)、「加油站人員」(47.9%)，「量販店、超商店員」(33.1%)、「客服人員」(31.6%)；六到十名則為「飯店櫃檯人員」(30.6%)、「餐廳服務生」(28.9%)、「清潔工」(28%)，以及「保全人員」(26.4%)、「門市銷售員」(25.5%)。
而「勞心型」工作可能被AI取代的前五名為，「銀行櫃檯行員」(34.9%)、「翻譯人員」(33.9%)、「記者」(31.4%)，以及「金融交易員」(30.2%)、「產線工程師」(25.7%)；六到十名為「金融分析師」(20.4%)、「秘書」(19.4%)、「保險業務員」(16.7%)，以及「金融授信人員」(15.5%)、「會計師」(14.6%)。
另外也有高達六成企業表示，願意提供數位能力強的求職者較高的起薪，薪酬水準平均高出7.4%。若以官方經常性薪資計算，「數位人才」有機會多領3,181元。(42,990乘上0.074，約等於3,181)。同時，也有六成四的上班族表示，自己有充實數位技能的計畫，並希望在擁有數位科技知識和技能後，薪資能比目前高出至少11.5%。
《疫情年企業接班與轉型計畫調查》，是由yes123求職網於2021年10月13日到10月25日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共939份，信心水準為95%，誤差值為正負3.2%。求職者部分，調查「20歲(含)以上」，且「已畢業、退伍(免役)」的會員，有效問卷共1,177份，信心水準為95%，誤差值為正負2.86%。（實習編輯：王思琴）