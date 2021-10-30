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客取餐丟「整包1元」！外送員8字神回　同行揭對抗絕招

▲一名外送員分享自己送餐時，有客人給了自己整袋的一塊錢。（圖/外送員的奇聞怪事）
▲一名外送員分享自己送餐時，有客人給了自己整袋的一塊錢。（圖/外送員的奇聞怪事）

編輯中心/綜合報導

2021-10-30 16:27:14

行動支付在現在越來越普遍，但仍有不少人習慣現金支付。兩者各有優缺，其中現金零錢又多又重、不方便攜帶與計算的特性，就常造成困擾。近日，就有外送員在網路上分享，送餐時竟有客人支付了滿滿一袋子「一塊錢」，還要他「數數看」。他傻眼PO文，引發許多同業共鳴討倫。

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該名網友在練書社團《外送員的奇聞怪事》中貼出一張相片，只見一個透明塑膠帶中滿滿的一塊錢，而這一單的價格竟是230元；原PO表示，自己第一次遇到這種事，客人還要他數數看。他無奈拒絕「不用了，浪費我時間」。

▲外送員在臉書社團中PO文，表示自己第一次遇到全部用一塊錢支付的顧客。（圖／擷取自《外送員的奇聞怪事》）
▲外送員在臉書社團中PO文，表示自己第一次遇到全部用一塊錢支付的顧客。（圖／擷取自《外送員的奇聞怪事》）
貼文一出，引起不少網友憤慨，有外送同業表示「我遇過給681元硬幣的學生，這種狀況就是更要數給他看……數到一半數亂了，再重數一次，然後再跟對方說少了1塊，請他自己再數一次」、「我會數，數個五次吧才會餐點給他」、「我有跟客人說：你數給我看，我邊整理確認金額」、「有時候覺得現代人『方便』已經比『尊重』還要重要了」 。

不過也有網友表示，「還是會收畢竟也是錢」、「體諒一下月底對方沒錢努力挖出來的」、「他應該是沒錢吃飯，挖豬公吧！」（實習編輯：王思琴）

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