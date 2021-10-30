高鐵票價很貴卻超夯？乘客瘋喊「2原因」：台灣人都理解
現代人秉持「時間就是金錢」的理念，在南北往來的交通工具上，不少人都會選擇搭乘高鐵，但因高鐵的票價比較貴，經常引發不少討論。對此，就有網友討論「到底從何時開始，高鐵突然變成經濟又實惠了？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 16:04:01
原PO在PTT貼文指出「高鐵剛出來的時候，台北台中700元票價，基本上勸退一堆人，那時候學生族群幾乎都乖乖搭客運台鐵，結果現在高鐵票超難買，連移工都在搭，20年來經濟最好是真的嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「因為客運少幾百塊卻要比較久」、「真的快也是重點，時間跟金錢，我選擇時間，金錢能再賺，時間不行」、「當天高鐵來回，比多花一天住宿費划算」、「多花幾百塊，省時間又舒服為什麼不坐」、「相對客運跟火車比較舒適，也貴沒多少」、「乘車品質跟體驗都有差，搭過客運火車的台灣人都能理解」、「乘車品質高而且快，誰不搭」、「用錢買時間跟舒適啊，客運台鐵坐久真的累」。
另外，也有三種交通工具都搭乘的人分析「時間和金錢我選擇前者，高鐵700，1小時到，快速準時簡單乾淨安靜，台鐵350，要2到3小時，一直停車誤點複雜吵雜，客運200元卻要3小時起跳，市區觀光1小時+路上搖晃和塞車，高鐵完勝」。（編輯：張嘉哲）