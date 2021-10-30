出生哪個世代最衰？網全指它：地獄3事找上門 苦主崩潰
在台灣世代間的差異相當明顯，更時常成為熱門討論話題。近日，國防部長邱國正表示，將要進行「1年1召、14天訓期」，將有1萬多名的後備軍人接受14天訓期的教召，其他人則是按照原本的5天訓期，也讓去年才因教召年限延長的7年級生們悲怒交加，直呼「最近衰事會不會太多了！」淪為最慘世代。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 16:20:58
一名網友在PTT貼文指出「最近教召要14天，真的是有夠衰，趕不上五六年級的黃金滿地，隨便創業賺錢淹腳目的時代，還經歷各種實驗性教改跟統測、學測的改變，當年網路更是慢的要命，也沒有什麼便利的APP、智慧型手機」。
「不像現在小孩有流量經濟跟自媒體經濟可以發大財，要賺錢只能夠死讀書，結果讀書讀完之後，房價漲到飛天，依然買不起房，而且七年級的父母，大多是養兒防老觀念生你的， 所以沒留什麼家產還要你給孝親，七年級是不是最衰的世代啊？」
貼文一出，釣出不少苦主回應「真的衰到爆，最近要教召14天、疫苗最晚打、加碼券也抽不到，史上最衰」、「不吃不喝也買不起房.....疫苗還最晚打」、「悲慘到炸裂的七年級路過，看到教召14天，心都涼了」、「七年級抗壓性根本最強.....」、「唸書是九年一貫白老鼠，畢業當兵當一年兵，出社會22k正流行，年過三十努力挺過新冠肺炎」、「真的是為國犧牲全套供品」。（編輯：張嘉哲）