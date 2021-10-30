滑手機總用「小拇指托住」？專家曝可怕下場 正解曝光
隨著科技越來越進步，手機的功能可以說是越來越多，「滑手機」這件事早就成為現代人習慣的事情，而你是否發現，自己在滑手機時，總是會使用小拇指來支撐手機？就有專家指出，這樣滑手機的動作，往後可能會影響到手腕或者手臂，還是要特別留意。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 18:00:00
根據外媒《哈芬登郵報》報導，當使用智慧型手機或是平板時，小指頭及拇指是最受影響的指頭，因為不少人使用手機的慣性手勢都是利用小指頭支撐手機重量，手腕些微內彎。英國特許物理治療學會成員隆巴德（Ben Lombard）提醒，若長時間下來，會導致加重尺神經（ulnar nerve）受到壓迫。
而尺神經是什麼？隆巴德解釋，尺神經是手臂三大主要神經之一，自手肘內部延伸出去，沿著前臂內側到手掌和小指，傳遞訊號至前臂手部的肌肉；依據2017年的研究，長時間使用智慧型手機，與腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）有相關性，當工作需要進行重複性的手部動作時，像是打字，可能就會導致腕隧道症候群，造成疼痛、麻木、刺痛、握力降低等狀況。
對於這樣的滑手機姿勢應該如何改善，隆巴德提醒，除了手部會因為滑手機壓迫神經外，瘋狂低頭看手機，或者躺著用手機，也同樣會壓迫到頸部神經。其實並沒有所謂的最佳拿手機姿勢，建議調整管理手機使用時間，或改用電腦、電視。（編輯：張嘉哲）