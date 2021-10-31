為何麥當勞沒有吃到飽？饕客認了「有原因」 黑歷史抖出
現在吃到飽的類型非常眾多，像是最常見的海鮮buffet、美式餐廳buffet等等，另外包括速食業Pizza近年也超夯，不過，你是否好奇，在台灣成為速食龍頭的麥當勞，為何都沒有吃到飽的服務呢？近日，就有網友熱議「麥當勞為何沒有吃到飽？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 10:47:02
原PO在PTT貼文指出「麥當勞這麼好吃，有炸雞、薯條、漢堡、可樂還有甜點，消費群眾為全客層，老少都能吃到這個市場，如果辦吃到飽應該很有賺頭，但為什麼現在台灣麥當勞還是沒有吃到飽啊？有八卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「以前跨年辦過，員工顧客都不滿意，幾年後就不辦了」、「以前跨年夜限定門市會舉辦吃到飽，好像是299還399，大概超過15年沒做了，通常一個人沒辦法吃到399這麼多，麥當勞還是有賺」、「有漢堡神偷啊，怎麼做」、「之前有辦過，但一堆顧客水準太差當漢堡神偷」。
另外，也有人挖出2008年的文章，內文提及「自己去麥當勞跨年夜限定門市舉辦的吃到飽，但根本花錢受氣，搶食物就算了，還有根本不是吃到飽區的人來排隊偷拿，當時門市規定一次只能拿2~3樣，結果有人還是不要臉一次拿7~8樣」；「我還目睹有學生躲在電視牆下分工合作，一共拿了大概50個漢堡離開，真的是漢堡神偷，這種賠錢生意沒人要做」。（編輯：張嘉哲）