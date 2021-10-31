爸媽急借18萬！他戶頭全空哭了 網見1條件搖頭：贏80%人
「看到自己的錢剩下這樣，有很重的失落感⋯」一名網友近日在網路上表示，爸媽為了在林口置產和他借了18萬，但他的戶頭也因此將近全空，辛辛苦苦存下來的錢都沒了，讓他淚問「25歲重新投資理財還來得及嗎？」貼文一出，有人立馬看到亮點，直言：「你爸媽林口有資產，中國又有錢，你根本就是贏在座80%以上的人。」
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 12:48:35
該名網友27日在Dcard中貼文，他以「25歲重新投資理財還來得及嗎？」為題，表示他大學畢業後讀了研究所，靠著打工及助教費月領3到4萬收入，資產本來約23萬，不過父母現在要在林口置產，偏偏錢都在中國，疫情關係不方便出國拿回來，因此跟他借了18萬。
原PO借出去後，證券戶零股剩6萬元左右，能用的現金戶頭更只剩1萬多塊，且目前因論文關係無法兼顧正職工作，收入大大減少，讓他苦嘆：「只是覺得看到自己的錢剩下這樣，有很重的失落感，我這樣在30歲存到100萬的目標，感覺遙不可及了⋯」
貼文一出，不少網友留言鼓勵，「現在都還來得及」、「怎麼會來不及…從定期定額開始啊」、「趁著還年輕，投資不算晚」、「又不是52歲，還來得及欸」、「先把學業完成，未來還是很多機會，不要因小失大」、「你還有財可以理餒，哪會來不及」、「25歲而已，只要你肯開始就都來得及，加油」。
不過，也有網友直言，「看到父母可以在林口置產，真的不用擔心太多了」、「爸媽在林口有房，在中國有錢你是在怕什麼」、「你只需要好好活著，就已經打敗很多白手起家的人了」、「你爸媽林口有資產，中國又有錢，你根本就是贏在座80%以上的人」。（編輯：賴禹妡）