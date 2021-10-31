比特幣9成投機！財金部會看法一致　虛擬貨幣非支付工具

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不過，央行指出，比特幣等虛擬通貨曾試圖挑戰並改變貨幣型態，但發展未如預期，至今仍非支付工具，主要是因價格波動劇烈、投機、炒作等問題，已被界定為風險性的虛擬資產或商品，而非貨幣。或許有人會說比特幣也有用於支付，但就比特幣應用場景統計，全球近90%交易量是作為交易平台的投機或投資工具，支付商家僅約1%，規模相對小很多，不成比例。此外，英國金融行為監理局（FCA）於今年公布一份購買虛擬通貨的原因調查，多數是投機或投資，作為支付使用者為零。
雖然比特幣等虛擬通貨近年多以商品或證券代幣化形式朝向Futures（類似期貨操作）、ETF（類似股票指數）或ICO（類似IPO）、STO（類似群眾募資）或 Stablecoin（穩定幣，類似電子支付儲值工具或電子貨幣）等類金融商品發展，但央行表示其中涉及期貨、證券等商品，目前主要國家多傾向採BIS總裁Agustín Carstens所建議「相同風險、相同監理」的原則，參照期貨或證券交易法相關規範監理；至於穩定幣，國際組織正研擬相關監理準則。
目前台灣已將虛擬通貨交易平台納入洗錢防制規範對象。央行指出，台灣的虛擬通貨交易量占全球比重甚小，與實體經濟的連結度低，對支付系統、金融穩定及央行貨幣政策無顯著影響，但在反洗錢及投資者保護等方面仍可能衍生風險，監理機關金管會因此將虛擬通貨交易平台業者納管，要求交易採實名制及施行國際一致的反洗錢監管標準，以防止虛擬通貨形成傳統監管體制的漏洞；另金管會與央行也發布新聞稿提醒大眾，虛擬通貨非貨幣，屬高風險資產，應注意投資相關風險。
金管會也強調，與央行在2013年即共同發布將比特幣定位為具有高度投機性的數位「虛擬商品」，而非貨幣，與國際之看法一致。鑑於比特幣與其他類似的加密貨幣不具交易媒介、價值儲存及記帳單位等貨幣3大功能，近期國際機構如G20等陸續改稱其為加密資產（Crypto asset）或虛擬資產（Virtual asset）。
對於這些加密貨幣又稱虛擬通貨，金管會則依其性質，針對具證券性質的虛擬通貨採分級管理，募資金額新台幣3000萬元以下豁免其依證交法的申報義務，並依櫃買中心管理辦法辦理，至於募資金額超過3000 萬元應依「金融科技發展與創新實驗條例」申請沙盒實驗。同時，考量具證券性質的虛擬通貨發行是新興的募資模式，風險遠高於傳統募資模式，金管會持續以兼顧金融穩定和金融創新之思考，循序漸進在發展過程中尋求調適。
由於目前加密貨幣並非貨幣，亦非金管會核准發行的金融商品，金管會也重申並要求銀行不得收受、兌換比特幣，也提醒民眾注意投資加密貨幣的風險，而且惟考量其洗錢風險，洗錢防制法已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇，並指定金管會擔任此事業的防制洗錢主管機關，但僅為洗錢防制目的，並不涉及其產業治理、業務經營、消費者保護等議題，並於今年4月7日指定本事業的範圍。
金管會也在今年6月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，並自7月1日施行。符合此事業範圍的國內虛擬通貨業者應進行確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報等洗錢防制及打擊資恐措施。金管會亦將基於洗錢防制目的，督促本事業落實執行相關措施。
金管會強調，加密貨幣相關活動如違反金融法令有關有價證券發行、吸收存款或儲值、國內外匯兌或資金移轉等金融特許業務，或藉由加密貨幣進行詐騙或洗錢等犯罪行為，均需課予刑事責任，應由司法機關認定具體事實依法處理。
至於加密貨幣課稅問題，財政部所提供的書面報告則指出，央行若依法發行數位貨幣，屬具法償效力的國幣，其發行無涉課稅問題。至於經主管機關核定具證券性質的虛擬通貨，則屬經政府核准得公開募銷的其他有價證券，其買賣應依規定課徵 1證券交易稅；依加值型及非加值型營業稅法第 8條第1項第24款規定免徵營業稅。其交易損益依所得稅法第4條之1規定停徵所得稅，營利事業應依所得基本稅額條例規定將該損益計入基本所得額課稅。
對於非證券性質的虛擬通貨，財政部表示則分為營業稅與所得稅兩部分，其中營業稅部分，虛擬通貨若經認屬數位商品(或勞務)，銷售該通貨或持以購買貨物或勞務，屬營業稅課稅範疇，其交易應依法課徵營業稅；倘經認屬支付工具，則非屬營業稅課稅範圍。至從事虛擬通貨平台或交易所的營業人收取服務手續費，屬銷售勞務收取的代價，應依法課徵營業稅。
在所得稅部分，財政部指出，營利事業出售或交換其購買或探採獲得的虛擬通貨，以及從事虛擬通貨平台或交易所者，應依所得稅法規定以其收取之收入減除相關成本費用計算損益，併計其營利事業所得額課徵營利事業所得稅。而個人非經常性買賣虛擬通貨的所得，屬所得稅法規定之財產交易所得，應以交易時的成交價額，減除原始取得。因此，財政部表示，成本及相關費用後之餘額為所得額，併入綜合所得總額課徵所得稅。
財政部最後也強調，將依主管機關定明虛擬通貨屬性，並參酌外國立法例，審慎研議課稅規範，俾利相關交易者依法報繳稅捐，維護租稅公平。