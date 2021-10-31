蒜頭突狂冒黑點！他怕爆求救 內行抖1招秒解決：不用丟
蒜頭是家常菜中必備的配料之一，不過保存卻相當不容易，近日有一名網友發現家中蒜頭出現黑色孢子，急得上網貼文求助「請問有救嗎？」對此，有專業網友解釋，只要摸起來還是硬的，就可以把外皮剝掉再食用，不需要丟掉，「摸一下如果還硬的表示健康只長在表皮，如果軟的是爛掉是由裡面爛出來的」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 14:33:37
該名網友昨（30）日在臉書社團「廚藝公社」中發文，他表示家中的蒜頭突然長出一個個黑色孢子，看起來像發霉一樣，不知道還能不能吃，因此和網友們求救：「請問這還有救嗎？」
貼文一出，網友們紛紛留言，「應該是發霉了，丟掉」、「看內部蒜頭，看外層皮是分辨不出來的」、「內部是新鮮顏色就可以吃，如果變色建議丟掉，不要為了一點點小錢吃壞身體」、「有疑慮就不要吃，邊吃邊擔心，吃下去對自己並不好」、「把發霉的外膜剝掉再去曬2天，用裝冬粉的網袋裝入，吊在通風處」、「這應該是存放地點過潮，剝開裡面沒變異，還可以吃，若變色或爛掉就丟了吧」。
另外，有專業網友出面解答，「這個是烘乾室蒜頭烘乾過程中水份還沒排除完全產生的，摸一下如果還硬的表示健康只長在表皮，如果軟的是爛掉是由裡面爛出來的，多半原因是儲存不良或是場所空層跟處所不對引起的，看霉長在那裡，表皮無妨，儲存良好情形下有約一成左右自然折損率，如果場地潮濕會容易出現在水份揮發不良引起發熱，而從裡面爛出來」。（編輯：賴禹妡）