搭捷運、公車都有陷阱！女實測嚇壞 苦主認了：不安整路
台灣大眾運輸相當方便，舉凡公車、捷運都是不少人上班課通勤的重要工具。不過，近日一名女子分享自己搭公車時，卻慘掉「暗黑陷阱」，其完整過程曝光後，釣出不少苦主，許多人直呼「捷運上也一堆」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 09:12:08
原PO在「Dcard」貼文指出「之前看過有人因為手機開著Airdrop，結果收到陌生人傳來奇怪的圖片，像是生殖器或者其他性暗示的圖片，結果我自己也真的遇到了，抱持著應該不會有人無聊亂drop吧，說不定是有人想求救之類的想法接受，結果，果然人生處處有驚嚇」。
只見貼出的照片，是一張男女交疊的體位照，讓原PO大嘆「每件事情的狀況都不是一樣的，如果真的有一天有人或者是我真的發生什麼事情，可能要用Airdrop告訴大家什麼，這種噁圖案例，真的只會一直消耗社會信任值，到最後連求救機會都沒有了」。
貼文一出，網友紛紛回應「唉....捷運也收過生殖器的照片，真的是很可怕」、「認同+1萬一真的有人要求救，別人也收不到了」、「剛換蘋果時第一次收到Airdrop超興奮，想說會不會收到貓貓提醒沒關，結果點開發現是生殖器真的心情超糟」、「之前在捷運也收過兩三張，之後就不亂收了」、「之前搭火車還遇到傳中指照的，有夠沒水準」、「收過一次生殖器的照片，不安一整路，感覺一直有人盯著我」。（編輯：張嘉哲）