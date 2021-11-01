711招牌字母啥意思？內行揭「神秘區別」 眾讚：長知識
台灣超商密度極高，在城市中每走幾步就能看見一間，故每位台灣人對便利商店的招牌都非常熟悉，可近期有名網友細看了7-11的招牌後，發現商標旁有個神秘的「R字」符號，於是上網詢問作用，底下便有內行人解釋，更熱心地把其他種類一同說明。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 10:21:24
原PO於臉書《●【爆廢公社公開版】●》發文，說明自己在經典的7-11商標旁，發現一個小小並外層包有圓圈的「R字」，故於社團發文詢問「有人知道7-11中的R是什麼意思嗎？」
R字正確答案為「註冊商標 Registered Trademark」，作用是表示該圖案是已被註冊的有效商標，註冊者能享有專用權，但若被證實連續三年沒有使用，則可被註銷。
商標達人更在底下補充其他類型「©：C（Copyright）版權標記符號，表示受到版權保護。可以視為是正版的一種標記，在許多授權商品與出版物上都會看到此標記」、「TM：TM（Trademark）是一種『商標』符號，通常用於非註冊商標，或表示商標已在申請中。但須注意，由於未完成註冊，並不享有法律保護仍然有被搶先註冊的風險。」
其他網友則搞笑回答「火箭隊資產」、「標示這間被火箭隊佔領啊，有沒有童年」、「對方：你要去哪裡、我：7-11R（啊）！」、「R是倒退檔啊」。（編輯：李惠婷）