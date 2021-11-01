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誰是壽司吃到飽霸主？網曝「3間」難訂位：水準強到不行

▲有網友想找尋「握壽司吃到飽的店家」而請求鄉民們推薦，許多老饕也立馬分享心目中的隱藏霸主，直喊「很難訂啊！」（示意圖／翻攝pixabay ）
▲有網友想找尋「握壽司吃到飽的店家」而請求鄉民們推薦，許多老饕也立馬分享心目中的隱藏霸主，直喊「很難訂啊！」（示意圖／翻攝pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-11-01 18:27:45

吃到飽餐廳因主打料理多樣，且供民眾自由拿取等特點，而吸引不少民眾前往享用美食。不過，就有網友想找尋「握壽司吃到飽的店家」而請求鄉民們推薦。對此，就引來許多老饕分享心目中的隱藏霸主，直喊「很難訂啊！」

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原PO於PTT上發文，表示最近很常到連鎖迴轉壽司和一些日本料理店用餐，「發現真的要吃生魚飯吃得爽，可能要上千 。既然如此，想找握壽司吃到飽的店家，等級約略與壽司郎平行即可。」他解釋想享用握壽司吃到飽，主要是因其魚料有些經過處理，口味比生魚片來得多元，「而且還有熟食如星鰻，不是買盒生魚片就可取代的。」因此好奇求助鄉民有無推薦的好去處。

▲一名網友想找尋「握壽司吃到飽的店家」。（示意圖／翻攝pixabay ）
▲一名網友想找尋「握壽司吃到飽的店家」。（示意圖／翻攝pixabay ）
問題一曝光，其中老饕紛紛點名「旭集」，直言「buffet裡吃到比較喜歡的只有旭集」、「旭集握壽司個人覺得明顯不錯，但價位高，要吃很多XD」、「旭集，有單點店的水準，對喜愛炙燒痛恨生魚片的我來說很美好XD」、「旭集應該可以考慮」、「旭集問題是假日很難訂啊！到現在還沒吃過」。

留言中「欣葉日本料理」「狗一下居食酒堂」也被眾人推薦，「我個人認為狗一下吃到飽你可以考慮，我蠻喜歡的」、「推狗一下，算水準不錯的壽司吃到飽店」、「buffet裡面也就欣葉的壽司好一點」、「我都吃欣葉的，剛好我愛吃的魚都有」。

除了上述品牌，也有鄉民分享其他店家，「soto壽司品質好」、「三峽村算是家庭日式料理吃到飽方案，雖然貴一些但真的滿好吃的」、「饗賓的握壽司醋飯都不錯，也不會刻意增量」。（編輯：陳雅雲）

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