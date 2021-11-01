刷存摺突多一筆「搶劫費」！人妻知真相秒驚：每個月都有
民眾至郵局、銀行等地開戶後都會領取到一本存摺，其是用來記錄帳戶交易的紙簿。不過，就有一名媽媽指出，某天心血來潮補刷了存摺後，發現上頭多了一筆資金且寫著「搶劫費」，而真相曝光，立馬讓她無奈笑喊「原來每個月都給我！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 20:45:08
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自家孩子每個月都會給她一筆錢支付生活費用，「一直都沒動，想說放那也是死錢，就轉出投資」。某日她難得到銀行補摺，卻發現存摺上有一條轉入金額為5000元的「搶劫費」！原來這筆錢是兒子匯給她的生活費，卻命名為搶劫費，讓她當場傻眼直呼「原來每個月都給我搶劫費，養這麼大～不知道需要多少搶劫費才划得來？」
貼文曝光後，就引來不少網友討論，「好可愛又有點可惡的兒子」、「搶劫費是什麼，第一次看到」、「希望我以後也有搶劫費可以拿」、「好可愛的小孩」、「我覺得挺幸福的啊！跟孩子能有這樣的互動」。
但也有人不滿指出「如果覺得是搶劫費，縱然是開玩笑我也會很不爽，這代表媽媽的付出讓他感到理所當然」、「就算是玩笑話也是不爽」；隨後原PO也趕緊解釋「那是孩子跟我相處的模式！我家很民主的！沒事！」（編輯：陳雅雲）